Tendr se už objevil v systému zadávání zakázek a firmy mohou radnici zasílat své nabídky. Předpokládaná hodnota díla je téměř 14 milionů korun bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem se plánuje na březen, kdy by si měl převzít staveniště. Pokud vše půjde hladce, vylepšený amfiteátr by se měl otevřít ještě v průběhu letních prázdnin. Město avizovalo, že letní kino se případně dočasně přesune do Radničního parku.

Novou dominantou amfiteátru bude přední ocelový oblouk, který ponese střešní konstrukci 20 metrů dlouhou, 16 metrů širokou a 10 metrů vysokou. „Účelem je poskytnout ochranu proti slunci a dešti nad prostorem jeviště amfiteátru pomocí atraktivního pevného membránového zastřešení,“ uvádí se v dokumentaci zakázky.

Projekt rekonstrukce amfiteátru v rekreačním areálu v Mostě.Zdroj: Město Most

Rekonstrukce amfiteátru patří k prvním stavebním zakázkám, které město od začátku nového roku vyhlásilo a v souhrnu mají hodnotu v řádech desítek milionů korun.

Na přelomu března a dubna má začít úprava silnice v ulici Moskevská mezi světelnou křižovatkou u hlavní pošty a okružní křižovatkou u Penny nad vlakovým nádražím. Investice odhadovaná na víc než patnáct milionů korun zahrnuje kromě opravy povrchu vozovky a odstranění provizorních ostrůvků například rekonstrukci dvou protilehlých zastávek MHD nad knihovnou, vytvoření bezbariérového nástupiště a zálivů ze speciálních betonových panelů, které pod koly autobusů odolají víc než asfalt. Jízdní pruhy v ulici se posunou, parkování se změní na šikmé a bude jen na pravém okraji vozovky směrem od Penny, tedy na té straně, kde jsou paneláky. Práce mají trvat necelé čtyři měsíce, kdy budou muset řidiči, cyklisté a chodci počítat s omezením dopravy podobně jako loni při úpravě ulice SNP pod nemocnicí.

Radnice vyhlásila zakázku také na dopravní úpravy ulice Velebudická od Lidlu k Möbelixu. Tam například vzniknou nové přechody pro chodce a provizorní miniokružní křižovatka u čerpací stanice MOL se přestaví na tradiční kamenný kruhový objezd.

Zkrášlit park Střed se do komunálních voleb nestihne. Příprava nabrala zpoždění

Další staveniště dělníci převezmou poblíž Křížatek u Litvínova, kde město Most vlastní část území a nechá tam zrekonstruovat dvoukilometrový úsek Bedenské cesty, která vede lesem. I o tuto zakázku už mohou firmy soutěžit.

Kromě větších investic se i letos v Mostě zrealizují menší akce, které navrhne a pak vybere hlasováním veřejnost v rámci třetího ročníku participativního rozpočtu s názvem Hejbni Mostem pro rok 2022. Město na nové nápady vyčlení 2,5 milionu korun, z toho půl milionu na projekty od seniorů z městské správy sociálních služeb. „Podávat návrhy do letošního ročníku bude možné od 1. února do 31. března,“ informovala radnice.