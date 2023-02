Jako zjevení vypadá na zastaralém nádraží v Mostě bistro Dorado. Otevřelo se 1. února brzy ráno, kdy do moderního interiéru zavítali první návštěvníci. Bistro je předzvěstí velkých změn, jež mají polidštit celou budovu. Vzniklo přestavbou tradiční pultové prodejny, kterou patnáct let provozoval rodinný podnik Hosnedlová. Firmička zůstala, ale změnila název a pod novou značkou vytvořila v jednom nájemním prostoru cukrárnu, pekárnu a kavárnu.

„Stejnou provozovnu jsme otevřeli loni v květnu na hlavním nádraží v Ústí nad Labem, kam jsme expandovali. A protože se náš nový koncept lidem v krajské metropoli hodně líbil, zavedli jsme ho i tady v Mostě,“ sdělil syn majitelky Pavel Hosnedl, který pomáhá s obsluhou i provozem. „Odjakživa jsem věděl, že to budu dělat. Baví mě to,“ dodal absolvent mosteckého gymnázia, podle kterého úsměvy lidí ženou rodinný podnik dopředu.

Bistro například omezilo prodej alkoholu i běžných sladkostí pro děti, a naopak rozšířilo sortiment o čokoládové pralinky a nabízí víc druhů kávy a celých dortů, které nejsou v Mostě obvyklé. Podle Hosnedla prodejnu vždy využívali nejen cestující, ale i lidé z města, které přitahovala kvalita za dostupné ceny. „Přestože jsme teď udělali krásnou provozovnu, tak ceny zůstaly jako dřív,“ dodal zástupce podniku, který hledá další pracovní sílu, aby obchod mohl fungovat v novém režimu každý den od rána do večera.

Otevření lepšího bistra na nádraží vyvolalo stovky pozitivních reakcí na sociálních sítích. Změnu uvítali i železničáři, kteří během přestávek míří pro slané i sladké věci. „Prodejna se mi líbí. Chodila jsem tam už předtím, protože mají strašně dobré dorty,“ sdělila jedna ze zákaznic, podle které nádraží prospěje generální oprava celé budovy. „Čím dřív to bude, tím lépe,“ uvedla. Vzhled nádraží kritizuje dlouhodobě řada lidí. „Hala vypadá otřesně. Je moc velká a energeticky náročná. Soudruzi to prostě přehnali, takže oprava je nutná. Snad se jí ještě dočkám,“ řekl muž, který na nádraží pracuje.

„Pokud jde o mosteckou železniční stanici, příprava její rekonstrukce je aktuálně ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Rekonstrukce samotné výpravní budovy v Mostě bude navržena na základě architektonické studie, jejíž zadání nyní připravujeme,“ sdělil mluvčí státního podniku Správa železnic Dušan Gavenda. Podnik v současné době předpokládá, že se obě stavby rozběhnou souběžně, a to pravděpodobně v roce 2027. „Zamýšlený časový harmonogram se však v dalších stupních projektové přípravy staveb může ještě změnit,“ upozornil mluvčí. Modernizace stanice i výpravní budovy by měla probíhat přibližně rok a půl. Předpokládané stavební náklady vzejdou z projektové dokumentace. V minulosti se odhadovaly na stovky milionů korun.

Rekonstrukce výpravní budovy zahrne hlavně výměnu obvodového pláště z boletických panelů, modernizaci veřejně přístupných prostor včetně toalet, úpravu venkovních prostor a přístupu k navazujícímu autobusovému terminálu a vybudování parkoviště a cyklostojanů. Komplexní modernizace železniční stanice zajistí hlavně bezbariérový přístup na nástupiště a celkovou obnovu kolejiště, trakčního vedení a zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Rekonstrukce nádraží se chystá dlouho. Podle plánů z roku 2017 měla začít v roce 2020 a skončit v roce 2022. Příprava se ale dostala do skluzu kvůli různým potížím a úpravám. Například tendr na zhotovení projektové dokumentace vyhlášený v roce 2020 zadavatel zrušil kvůli námitkám.

Vlakové nádraží je součástí dopravního přestupního uzlu, jehož součástí je autobusový terminál pro MHD a meziměstské spoje. Tento terminál bude rozšiřovat město. Nyní řeší stavební povolení.

Historie

Vlakové nádraží v Mostě je z let 1975 až 1977 a kromě velké odjezdové haly ho tvoří výšková služební budova o dvanácti patrech, v nichž jsou kanceláře i ordinace lékařů. V roce 2002 vzniklo částečnou přestavbou hlavní haly zákaznické centrum Českých drah a v roce 2014 prošly opravou za deset milionů korun peróny. Zmodernizované jsou také veřejné toalety a části interiérů výškové budovy. Lidem, hlavně seniorům a rodinám s kočárky, vadí na nádraží řada schodišť.



První parní železniční souprava dorazila do Mostu 8. října 1870, kdy pokračovala dál do Chomutova. Byla tak zahájena železniční doprava na posledním úseku Ústecko-teplické dráhy z Duchcova. Od roku 1901 bylo město Most propojeno elektrickou pouliční dráhou s Janovem přes Kopisty, Růžodol, Lipětín, Dolní a Horní Litvínov. Rychlejší přeprava osob a materiálu umožnila nástup průmyslové revoluce a především masivní těžby uhlí. Ta v druhé polovině 20. století vedla ke zbourání starého Mostu, včetně jeho původního nádraží. Nové stojí na jiném místě.