Dodávka České pošty bude v červnu obrážet Ústecko. Státní podnik zkouší, jestli se mu vyplatí nabízet služby i v nejmenších vesnicích. Pohyblivý pošťák s autem zastavuje u obecních úřadů na vybraných štacích v pevně stanovený čas. Projekt cílí na seniory, chodí ale i mladší. Všem se líbí, že nemusí stát ve frontě, jako to často bývá ve městě.

V dodávce jde poslat dopisy i balíky, platit poukázky, také si je nechat vyplatit. Dá se tu vybrat, využít můžete služby Poštovní spořitelny, vyplatí tu i sociální dávky.

Do Malých Žernosek na Litoměřicku zajíždí dodávka v úterý dopoledne. Tento týden si sem dvě složenky přišla zaplatit seniorka Jarmila Nezmáková. „Je to šikovnější než jezdit do Lovosic. Tam vždycky stojí hodně lidí,“ vysvětlila. Po ní zaplatil inkaso a spoření muž v produktivním věku, který se nechtěl představit. „Pokud to vydrží, budu to využívat. Aspoň nemusím čekat ve městě ve frontě,“ řekl.

Z okénka vykrojeného do fešáckého auta oba dva ochotně obsloužila Pavla Jelínková. Sympatická žena za plexisklem má atmosféru vesnice v krvi: bydlí v Malém Březně u Ústí nad Labem a už dříve za přepážkou na malých poštách střídala tamní pošťačky, když měly dovolené. „Je to lepší, rodinnější, nestřídá se tam tolik lidí jako na hlavní poště, poznáváte tváře,“ porovnala žena.

V úterý má několik zastávek na Litoměřicku. Ve Stebně a ve Lhotce nad Labem nepřišel nikdo, větší zájem byl jen v Malých Žernosekách. Mezi těmi, kdo přišli, byl i starosta Petr Liška. Ten testování nové služby u nich v obci vítá. „Proč nezkusit dát lidem tu možnost, aby nemuseli jezdit s dopisem do Lovosic,“ nadhodil starosta. V Žernosekách nikdy dřív pošta nebyla, jen se tu doručovalo.

Obce novou službu České pošty propagují letáčky na jejich vývěskách, informují o ní esemeskami i veřejným rozhlasem.

Státní podnik má přinejmenším v Žernosekách konkurenci, relativně čerstvě je tam totiž box Zásilkovny. „Vídám, jak tam lidé od nás zastavují a vyzvedávají zásilky,“ porovnal Liška s tím, že na podobný druh služby místní pravděpodobně naučila pandemie.

Koronavirový rok inspiroval i mobilní poštu. Státní podnik s ní přišel začátkem února kvůli omezení pohybu v okresech. „První dodávky vyrazily po Trutnovsku, Chebsku a Sokolovsku,“ popsal Matyáš Vitík, mluvčí České pošty. Ta po opadnutí nejhorší vlny začala zkoušet, jestli se projekt chytne i v dalších regionech, i když už koronavirus není takový strašák. Teď se testují vesnice v Jihomoravském a Ústeckém kraji.