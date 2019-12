Těžaři s výzkumným ústavem vyvíjejí další zařízení, aby byla těžba šetrnější.

Mlžící zařízení, které se vyvíjelo přímo v provozu. | Foto: Sev.en

Zatím jsou zkratky RMJ 500 nebo RMJ 630 veřejnosti téměř neznámé. Rozluští je pouze provozáci, hlavně v povrchových dolech. To se teď ale mění. Do většího podvědomí se Rotační mlžící jednotka, jak zní celý název zařízení vyvinutého v lomu Vršany, dostává proto, že pomáhá snížit prašnost a hlučnost v povrchových dolech. A to i u dalších těžebních společností.