Mají tady pohodlí, zázemí, občerstvení na dosah, teplo a hlavně vysokorychlostní připojení k Wi-Fi. Po masivním pokroku v oblasti mobilních telefonů se mládež přestěhovala z ulic do obchodních center. Karlovy Vary na tom ale nejsou ještě tak špatně jako nedaleký Most, kam do nákupního centra najížděla omladina na koloběžkách, a nebo dokonce Praha, kde se z toho stal nový zásadní společenský problém. Situace se pak ještě zhoršuje během prázdnin, kdy mladí nevědí jak trávit volný čas. K výraznějším excesům ale zatím nedochází.

Problém vrcholí v těchto dnech. V Karlových Varech mají totiž školáci jarní volno, navíc polední teploty nepřekročí ani bod mrazu. "Je vidět, že jsou prázdniny. Obchod byl dnes plný adolescentů. Kdyby se alespoň chovali slušně. Někteří jsou ale neskutečně drzí," povzdechla si tento týden zákaznici jedna z prodavaček u pokladny potravin v karlovarské Varyádě. Právě toto obchodní centrum je pro karlovarskou mládež hotovým rájem. Mají tu mnoho pohodlných zákoutí k posezení, vysokorychlostní připojení k internetu, navíc je Varyáda dobře přístupná i pro pěší.

Jak ale říká marketingový ředitel Varyády a Central Mostu Martin Malý, karlovarská mládež je na rozdíl od té mostecké ještě spořádaná a zdejší obchodní centrum ve srovnání s tím v Mostě až tak moc nevyužívá. "V současné době neevidujeme zvýšený pohyb mladistvých v našem nákupním centru Varyáda. Samozřejmě občas může docházet k situacím, že mladiství budou vysedávat v relaxačních zónách a hlasitěji se projevovat. Spíše než v karlovarském nákupním centru sledujeme nárůst mladistvých v našem druhém nákupním centru v Mostě. Vzhledem k umístění centra přímo v centru města je zde větší pravděpodobnost, že k takovému jevu bude docházet. Nicméně naše ostraha monitoruje veškeré veřejné prostory a podobné chování řeší osobní domluvou,” říká ředitel Malý.

Dostupnost je ostatně hlavním kritériem toho, který obchoďák si mladiství vyberou jako své útočiště. "Naše obchodní centrum nemá takové zázemí, které by mladí vyhledávali, nemáme pohodlné sezení a ani takovou wifinu, jako má Varyáda. Navíc jsme od centra města poněkud vzdálení. Vím, že je to aktuálně velký fenomén v Praze," konstatuje ředitelka Obchodního centra Fontána Petra Ladanyi.

V Mostě podle Malého zatím spíše než případné útoky mladistvých na zákazníky řeší to, že si děti z chodeb centra dělají závodní dráhu. "Z obchodního centra si udělali trať pro koloběžky, takže jsme na dveře centra umístili značku zákazu koloběžek. Mladí na to reagovali tak, že následně přišli s bruslemi. Takže jsme zde instalovali značku se zákazem všech podobných prostředků," vypráví ředitel Malý a dodává: "Nákupní centra nejsou jen o nakupování, jsou místem, kde se mají lidé setkávat."

Ten stejný názor má i ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Karlových Varech Johana Mižikarová. "Je to podobně jako u nás dospělých, my se také chceme někde setkávat, a obchodní centra jsou pro mladé ideální, když tam mají teplo. Pokud nedělají výtržnosti a nezlobí, tak to na škodu není. Doba se změnila a rodiče nemají dnes tolik peněz na to, aby během jarních prázdnin mohly jezdit děti na hory, jak tomu bylo, když jsme my byli mladí. Těch možností je málo, protože všechno stojí hodně peněz. Situace se rapidně změnila i kvůli covidu, kdy jsme děti zavřeli na dva roky doma a ony se nemohly setkávat a došlo tak k rozmachu sociálních sítí. Přiznám se, že z toho nadšená nejsem. Mladí už tolik neinklinují k drogám, ale závislost na sociálních sítích není také v pořádku. V tomto ohledu mohou být sociální sítě průšvihem dnešní doby," uzavírá ředitelka Mižikarová.