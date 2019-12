Pokud byste někdy šli parkem u divadla v Chomutově a viděli muže v rakousko-uherských uniformách, ženy v noblesních secesních šatech a děti, které kolem pobíhají v oblečcích námořníků, nemusí to nutně znamenat, že máte halucinace. To si právě dělá piknik Chomutovský ostrostřelecký sbor.

Na své historické tradice navázal v roce 2006. Chomutovu dělá čest nejen v Česku, ale po celé Evropě! Miroslav Růžek je jeho velící důstojník.

Jaká je historie obnovených chomutovských ostrostřelců?

Vše začalo na vandrech trempováním. Později jsme si začali hrát na historii, konkrétně jsme se soustředili na období druhé světové války. Protože vojenských klubů, které se zabývají druhou i první světovou válkou je ale už hodně, tak jsme si jako předlohu zvolili Sbor chomutovských ostrostřelců kolem roku 1913. Chomutovský ostrostřelecký sbor jsme obnovili na podzim roku 2006 jako občanské sdružení. Chtěli jsme dát dohromady lidi se společným zájmem o historii střeleckých společností, historické zbraně a střelbu z nich. Založením spolku jsme chtěli navázat na slavnou éru střeleckých společností, které v českých zemích byly už od 16. století v každém větším městě. Později, v roce 2011 jsme si připomněli 450 let od první zmínky o Střelecké společnosti v Chomutově. Podle některých našich členů je historie sboru ještě starší. V letošním roce máme 15 řádných členů a dva čekatele.

Čekatele? Co mají za úkol a po jaké době se stanou řádnými členy?

Čekatelem se stává ten, kdo projeví zájem o to, stát se řádným členem sboru. Musí dosáhnout věku 21 let a musí se za něj zaručit některý z řádných členů sboru. Na řádné členství se čeká jeden rok. Během této doby musí čekatel prokázat držení vlastní uniformy a zbraně.

Jaká byla úloha ostrostřelců v minulosti?

Ostrostřelci byli vlastně ozbrojeným měšťanským sborem. Byla to taková obdoba domobrany. Pomocná ozbrojená složka armády, určená pouze k potřebám města. Každý sbor má svého velícího důstojníka, což jsem v našem případě já. Ostrostřelcem se mohl stát jen čestný a dlouholetý měšťan nebo živnostník, který prošel vojenským výcvikem anebo válkou. Vrchním velitelem ostrostřelců byl vždy starosta města, dříve purkmistr. Když byli například povodně nebo když napadlo hodně sněhu, tak purkmistr měl právo oslovit k pomoci městu ostrostřelce. Byla to vlastně čestná jednotka města. Stát se ostrostřelcem byla vždy velká čest!

Když se dívám na vaše uniformy, jsou skutečně podle původních vzorů, kde si je necháváte šít?

Jde o velice přesné repliky původních uniforem chomutovských ostrostřelců. I když jsme si je trochu upravili. Máme šedivé kalhoty oproti původním černým. Od pasu nahoru, včetně výstroje a výzbroje, čepic, střeleckých vyznamenání, šavlí i pušek, jsou to ale všechno historicky doložitelné repliky. Protože jsem v minulosti dělal historický šerm, měl jsem kontakty na šikovné švadleny. Naštěstí máme jednu takovou přímo v Chomutově.

Jak vás „využívá“ současné město Chomutov?

Léta nabízíme městu spolupráci. Ta funguje jednou lépe, jindy méně, podle toho, jaký je zrovna zájem města. Spolupracujeme například v rámci městských slavností, když se koná ples města, tak nastoupíme a děláme stafáž. Když město slaví vznik republiky anebo konec druhé světové války, tak tam být nemůžeme. My jsme „rakušáci“ pomáháme jen do počátku republiky.

Co vás tolik přitahuje na starém Rakousku-Uhersku?

Kdyby Česko bylo součástí Rakouska-Uherska, budeme zpívat rakousko-uherskou hymnu, budeme uctívat císaře jako našeho panovníka, ale nikdy bych o sobě netvrdil, že jsem Rakušák. Narodil jsem se v Čechách a jsem na to hrdý, jsem hrdý na symbol českého lva. Ale obdivuji staré Rakousko-Uhersko jako soustátí. V období Rakouska-Uherska je řada krásných věcí. Už jen ta noblesa jako taková. Proto jsme před deseti lety obnovili tradici ostrostřeleckých plesů, poprvé Jirkově a několik let už si také pronajímáme chomutovské divadlo. Ples zahajujeme střelbou do vzduchu, máme Rakousko-Uherskou vlajku a zpíváme tehdejší hymnu. Rakousko-Uhersko neoslavujeme, ale ctíme ho jako našeho předchůdce.

Máte rád i dobu monarchie a secese jako takovou?

Láká mě průmyslová revoluce, bouřlivý rozvoj. Až do první světové války byl klid, mír a prosperita. Láká mě i krása tehdejších žen. Proto jsme do spolku začlenili i naše ženy a děti. Naše ženy proto musí mít dobový secesní kostým, stejně jako děti, které chodí v námořnickém. Je to součástí našich stanov.

Když se oblečete do historických kostýmů celá rodina, kam vyrážíte?

Na zámek Zákupy jezdíme například vítat císaře. Ale také si děláme secesní piknik v parku u chomutovského divadla. Muži se scházejí v uniformách, ženy v krásných šatech a děti v klasických námořnických oblečcích. Nakoupíme melouny, banány, nic z tohoto světa, vše je přísně dobové. Víno jsme měli v křišťálových karafách, měli jsme skládací stolky a židle, které jsou doložené z dobových fotografií. Součástí pikniku je i šavlový souboj důstojníků.

Jak souvisí s ostrostřelci historické, krásně vymalované terče?

Disciplíny ostrostřelců se vyvíjely. V úplných začátcích se střílelo lukem nebo kuší na slámové terče a do figurín ptáků nebo do vycpaných pytlů. S příchodem palných zbraní se začalo střílet na malované terče. Šlo o dřevěnou desku, na které je cosi namalováno. Malované terče mají svou symboliku. Musí ho někdo vyrobit, musí ho někdo věnovat k nějaké příležitosti. Ostrostřelci v minulosti a my tu tradici samozřejmě taky dodržujeme, stříleli pravidelně každý měsíc, a to nejméně jednou. Byly to tzv. Královské střelby, kde se střílelo o titul Krále střelců. Získat ho, byla velká čest. Ale plynuly z toho i povinnosti, například zaplatit na oslavě to, co se vypilo. Další povinností bylo pořádání dalšího turnaje a Král střelců musel nechat vyrobit nový terč.

To ho ta výhra musela stát dost peněz. Jak takové Královské střelby vlastně probíhaly?

Poslední držitel titulu Král střelců nechal vyrobit terč pro nový turnaj. Zároveň měl Král střelců právo určit místo, kam se na terči střílí. Kdyby označil levý horní roh, tak musí všichni mířit na levý horní roh. A dalším Králem střelců se stane ten, který z perkusní zbraně, to je předovka, trefí místo nejblíže tomu, které označí stávající král. Pak jsou ale ještě Mistrovské střelby, kdy mistr namaluje terč a vystřelí na něj jako první. A místo zásahu, je ekvivalentem středu klasického terče. A pak jsou různé zábavné terče, kde se střílí jen tak pro zábavu. A vůbec nejzajímavější je tzv. Střelba ku ptáku.

Co si pod tím mám představit?

Pták je považován za symbol Boží prozřetelnosti. Jde o nejstarší doloženou tradici. Kdysi dávno se střílelo na živé ptáky uvázané u tyče, ale už tehdy se to nelíbilo ochráncům přírody. Později se tedy přešlo k ptákům vycpaným a ještě později na vyřezané siluety ptáků. Střílelo se kolem svátku Božího těla, který je v červnu. Odtud pořekadlo: „Padlo ran jako o Božím těle“. Je to odkaz na ostrostřeleckou slavnost. My jsme ji obnovili a dodržujeme ji jako jediní v Česku. Střílíme lukem, případně kuší. Dostali jsme za to ocenění od Arcibiskupství pražského za obnovování a dodržování starých tradic.

Ostrostřelce měla a znovu má i řada jiných měst kromě Chomutova, jste s nimi ve spojení?

Jsme ve Sdružení ostrostřelců koruny České. V republice je celkem jedenáct registrovaných ostrostřeleckých spolků. Do výše uvedeného sdružení jich patří sedm. Jednou do roka se scházíme na tzv. Zemských střelbách. Střílí se tam o Krále králů. Každý sbor postaví svého krále proti ostatním králům. A pak je Evropský spolek historických střelců (EGS). Má asi šest milionů uniformovaných členů, z toho jen Poláků jsou asi dva miliony. Každé dva roky se někde v Evropě koná tzv. Setkání evropských střelců. Střílí se tam o titul Evropského krále. Soutěže se účastní odhadem deset tisíc střelců. Před čtyřmi lety náš ostrostřelec dosáhl historického úspěchu, když v této soutěži skončil celkově třináctý.

Miroslav Růžek

• Je mu 54 let. Kurátor sbírek v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

• V roce 2006 spoluzakládal Chomutovský ostrostřelecký sbor.

• Ve sboru má hodnost velícího důstojníka.

Autor: Jan Beneš