Legendární mostecká restaurace Severka je opět v centru celorepublikového zájmu. Na další ze svých Debat bez cenzury sem v pondělí odpoledne dorazil vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Do Mostu ho doprovodila i někdejší prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. A překvapení se nekonalo. Po debatách v Karviné a Sokolově byla i v Mostě dusná atmosféra a hospodou zněly výrazy jako demise, fašismus, cenzura a dezinformace.

Ministr Vít Rakušan v mostecké Severce na Debatě bez cenzury. | Video: Martin Vokurka

Vít Rakušan absolvoval už dvě podobné besedy, 22. ledna v Karviné a o týden později v Sokolově. Na obou, zejména té první, si vyslechl ostrou kritiku od odpůrců současné vlády. Kuráž mu to ale nesebralo.

V Severce na něj čekala přeplněná hospoda a sprška kritiky. „Vyzývám vás, podejte demisi!“ pustil se do ministra první oponent s mikrofonem, který otevřel kauzu Dozimetr. „Vy a Piráti jste přenesli organizovaný zločin do nejvyšší politiky,“ dodal a sklidil potlesk. Rakušan oponoval: „Kauza jde k soudu, ten rozhodne. Padni komu padni,“ uvedl a část účastníků také tleskala.

Pak zaznělo téma války na Ukrajině. Když Rakušan vyslovil prognózu, že Rusko prohraje, řada lidí v Severce se smála. Dav řešil i platy policistů, školníků a kuchařek, euro, dezinformace, fašismus a další záležitosti. „Toto je vaše PR, vaše osobní předvolební kampaň,“ vmetla předsedovi STAN do tváře Ivana Turková z litvínovské SPD a osočila Rakušana z cenzury v ČR. Rakušan argumentoval, že cenzura není. Sklidil pískot a nesouhlasný řev. Ministr se snažil hájit své postoje, ale byl často přerušován, překřikován i zesměšňován. Snažil se však nenechat se vyvést z míry.

Severka v roce 2019 proslula jako hlavní kulisa komediálního seriálu Most!, který trhal ve vysílání České televize rekordy ve sledovanosti. Rakušan před setkáním informoval, že se v legendární Severce těší na tu správnou a upřímnou atmosféru k debatě. „Pojďte mi říct cokoliv, co je pro vás podstatné. Přijmu jakoukoli kritiku,“ vzkázal předem. Návštěvníci ho vzali za slovo a kritikou nešetřili. Byli ostří jako břitva.

Policisté před vstupem na debatu v Severce kontrolovali, zda účastníci nemají nebezpečné předměty, například nože. Prohlédli i studenta politologie Matěje Kalkuse, který přišel do Severky hodinu před debatou. „Zajímá mě to oborově,“ vysvětlil Deníku svou účast. Chtěl také posílit zastoupení mladé generace, aby byla víc vidět a slyšet. Koncept debat v hospodě ale není podle něj pro zlepšování komunikace mezi politiky a veřejností ideální a společnost ještě víc rozděluje.

„Kdo je to Rakušan?“

Jít, či nejít? Energetik Tomáš Bříza z Litvínova nejprve váhal, zda má na Rakušana jít. Pak ale na debatu dorazil. „Kdy za mnou přijede politik, se kterým můžu diskutovat o čemkoliv? Uvědomuji si, že je to politický marketing, ale na tu hru jsem přistoupil a stal se její součástí. To je cena, kterou jsem ochoten zaplatit,“ svěřil se Deníku 22letý Litvínovan.

Zatímco uvnitř bylo rušno, na ulici šel život dál svým tempem. „Kdo je to Rakušan?“ ptala se jedna seniorka, když procházela kolem Severky a slyšela o debatě. S nákupem pospíchala domů. V tašce měla levné potraviny, aby vyšla do konce měsíce s penězi.

První, velmi emotivní Debata bez cenzury byla 22. ledna v Karviné, druhá, klidnější o týden později v Sokolově. Most se stal třetí zastávkou z plánovaných osmi v několika krajích. Podle Rakušana je s vládou a výsledky její práce spousta lidí nespokojena a jeho debaty mohou zlepšit komunikaci na místní úrovni, kde je třeba vysvětlovat ožehavá témata a čelit kritice. „Zcela záměrně se chystám jet do měst, kde to od lidí schytáváme nejvíc,“ připustil Rakušan.

Debata bez cenzury v Mostě začala v 17 hodin a trvala přes dvě hodiny. Obešla se bez konfliktu. Rakušan ji označil za normální. “Je správné jezdit do regionů,“ uvedl. Většina lidí v Severce mu v 19.13 hodin tleskala a pak se začala rozcházet. Zpestřením byl dětský traktor, který ministru předala aktivistka Zuzana Vedralová z Prahy. Rakušana pozvala na demonstraci zemědělců do Prahy. “Chceme, aby mezi nás přišel, bez cenzury,“ řekla Deníku.

Debatu s ministrem v Mostě před jejím konáním doprovázely hlavně odsuzující výroky na sociálních sítích. „Schválně jezdí do míst, kde ho nesnáší, aby ukázal, jaký je hrdina. Nechá si vynadat a jako mučedníček ukáže Pražákům, jak jsou jinde zaostalí dezoláti,“ napsal Kuba.

Někteří lidé odrazovali druhé od účasti. „Jediná správná odpověď na jeho osobu je nikam nejít,“ uvedl Karel. V diskuzi na Facebooku zazněl i názor, že mohlo být hůř. „Taky můžeme být rádi, že do Mostu nejel jako první. Bere to zřejmě od míst, kde je zaostalců největší koncentrace. Tak jsme na tom líp než v Karviné a Sokolově,“ namítla Martina.

Na Mostecku je dlouhodobě jedna z nejvyšších nezaměstnaností v ČR (v lednu 7,5%). Před Mostem jsou jen Bruntál (7,8%) a Karviná (8,3%). V lednu navíc v celém Ústeckém kraji poklesly počty nabídek volných míst, takže na jedno volné místo aktuálně připadají v průměru tři uchazeči o práci, v Mostě víc než čtyři. Problematické zůstává i soužití s Romy, což s nadsázkou ukázal seriál Most!.

STAN? V Mostě prakticky není vidět

Rakušan však přijel do města, kde se politické hnutí STAN veřejně neangažuje a není celý rok vidět. „Řeknu vám to na rovinu, v Mostě nemáme ty lidi vůbec aktivní,“ svěřil se Deníku zdroj z regionální pobočky STAN, které má velkou oporu hlavně ve svých průbojných členech v sousedním Chomutově a Litvínově.

V Mostě, kde žije 62 tisíc obyvatel a je 14. nejlidnatějším městem v ČR, nemá toto hnutí žádné zastupitele. Při komunálních volbách v roce 2022 v Mostě ani nesestavilo kandidátku. Naposledy ve městě kandidovalo během komunálek v roce 2018 jako uskupení Starostové a nezávislí s podporou Toryů, ale získalo jen 1,47 % hlasů.

„Je to škoda,“ povzdechl si místopředseda krajského výboru STAN Milan Šťovíček, zastupitel Litvínova a Ústeckého kraje. Podle něj má hnutí v Mostě stále rezervy, ale vše záleží na ochotě lidí angažovat se v komunální politice. „Ohledně Mostu je to velká výzva do budoucna,“ uvedl Šťovíček.

Policie v Mostě prověřuje vyhrožování ve škole. Podezřelému není osmnáct let

Zda vzejdou noví místní politici ze spolku Mladí starostové a nezávislí (mSTAN), který má v Mostě své zastoupení, není jasné. „V Mostě na tom nejsme dobře. Je nás málo,“ řekl jeden z členů spolku, který si nepřál být jmenován. Netroufal si vůbec odhadnout, jestli se bude hnutí ucházet o přízeň mosteckých voličů v příštích komunálkách. „Uvidíme, co bude dál,“ dodal.

Slabá personální základna STAN v Mostě byla znatelná i před debatou s Rakušanem v Severce. Akci na internetu nepropagovala mostecká, ale chomutovská organizace hnutí, která má svůj web a facebookový profil. Když se do vyhledávače Google zadá STAN Most, objeví se jen nabídky stanů na kempování a párty.

Restaurace Severka je součástí mosteckého volebního okrsku 34. Při minulých komunálních volbách v něm byla volební účast 33 procent a v okrsku vyhrálo místní hnutí ProMOST. Za ním skončily ANO a SPD. Když se v okrsku konaly v roce 2021 parlamentní volby, kdy se STAN spojilo s Piráty, v okolí Severky drtivě zvítězilo ANO, druhé skončilo SPD, třetí koalice SPOLU (ODS-KDU/ČSL- TOP09) a STAN bylo čtvrté.

