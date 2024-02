Člověk by si myslel, že každý v Mostě viděl seriál Most!, který v roce 2019 způsobil pozdvižení. Jenže jsou lidé, kteří ho ještě neviděli. Třeba Petra Tesařová. Mostecká trafikantka nezná ani záběry, které se natáčely metr za jejími zády.

Dodneška si říkám, že si to pustím, ale ještě jsem se k tomu nedostala,“ směje se prodavačka trafiky v Rozkvětu, kde se v seriálu kšeftovalo se zvířaty. Právě tady prodal nezaměstnaný Luďa kuchaři Marcelovi na čevabčiči pejska, který patřil jeho bráchovi, transsexuálce Dáše.

Omylem prohozené sochy v Mostě sejme i s jednorukým Ježíškem jeřáb

Trafikantka má dodnes v živé paměti, jak filmaři zavřeli za pultem obchůdku dveře do provozního prostoru, kde jela kamera. „Tady stála velká lampa, co jsem málem shodila, když jsem otevřela ty dveře. Jinak jsem vůbec nikoho neviděla, protože jsem musela v tu chvíli prodávat. Oni chodili vzadu a co se tam dělo, fakt nevím,“ vzpomíná paní Tesařová.

Divák to ví - za trafikou stála fronta neherců, kteří nabízeli kuchaři i hada či leguána. Kolikrát štáb zadní místnosti navštívil prodavačka netuší, ale natáčení prý nemohlo trvat dlouho. Prostory scény vypadají uvnitř i venku stejně, jako by štáb odešel včera. A proč trafikantka seriál neviděla? „Tenkrát jsem nevěděla, že už to televize začíná vysílat. Až když proběhly dva díly, tak mi kamarádka řekla, Petruš, dívej se na to, je to super! A já na to, že si to pustím potom, ale ještě jsem si neudělala čas,“ dodává trafikantka.

Hlášky ze seriálu

Dycky Most!

Drž úhel!

Snědá tíseň.

Chanov není Jeruzalém.

Ženská je jako tramvaj z Mostu do Litvínova. Hází s tebou ze strany na stranu a nakonec tě odveze do ještě větší prdele.

On není rasista, on je jenom debil!

Vzpomínky na seriál Most! v těchto dnech opět ožívají. Od Rozkvětu je to kousek k výlepové ploše, kde visí plakát lákající k návštěvě restaurace Severka, která je nejznámějším seriálovým místem. A právě do Severky zve veřejnost první místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, který tam v pondělí 12. února od 17 hodin uspořádá takzvanou Debatu bez cenzury. Je to součást politické show předsedy hnutí STAN, který svou tour začal v lednu v Sokolově a Karviné, kde bylo dost rušno. Mostecká Severka bude jeho třetí zastávkou. „I v Mostě budu “držet úhel” a nevyhnu se žádnému z vašich dotazů. V Severce nám slíbili, že pro návštěvníky přichystají co nejvíce míst, aby se dostal každý, kdo má o diskuzi zájem,“ uvedl Rakušan na svém facebookovém profilu.

Provozovatel Severky Lukáš Cingel očekává nával. „Snažím se na to připravit, ale mám pocit, že to strhlo daleko větší pozornost, než se předpokládalo,“ řekl. Během debaty se vařit nebude, ale pivo bude. Kdo Severku navštíví poprvé, možná ho překvapí. Je to stále klasická hospoda s původním interiérem, jaký znají diváci seriálu. I dřevěný stůl, u kterého kuli pikle hlavní hrdinové, stojí na stejném místě, vpravo od pípy, u stěny s fotkami hokejistů. Pod jednou z nich sedává 39letý Martin z Mostu.

Smrt dítěte v Mostě: Muži, který místo soka bodl chlapce, hrozí dvacet let

„Seriál jsem si oblíbil a koukám na něj zpětně. Blíží se realitě, je to prostě přirozený. Ono se sice říká, že Most je Most, ale ty věci se dějou v každém městě,“ sdělil štamgast. Zda by si seriál zasloužil pokračování, nedokázal posoudit. „Bylo by to možné, ale většinou nejsou druhé díly tak dobré. Třeba Osada 2, tak to už nebylo vono, ale furt na to taky koukám,“ svěřil se Mostečan. Na Rakušana se prý přijde do Severky podívat po návratu z práce, takže až po šesté hodině. „Nebudu se aktivně angažovat, protože nesmím mít vysoký krevní tlak,“ dodal.

Některá místa známá ze seriálu se přece jen změnila. Dům, kde žil Luďa, je v rekonstrukci, i když poznat lze ještě sousední garáž. V Chanově už nestojí poškozený panelák Blok 6. Město ho nechalo zbourat v září 2022. Od doby natáčení se v některých vchodech zbylých domů daří udržet pořádek a zajistit drobné úpravy svépomocí nájemníků. Radnice finančně podporuje třeba pokládku lina na chodbách. Podle vedení města pokračuje na sídlišti také intenzivní sociální práce. „S Chanovem teď nejsou žádné problémy,“ řekl primátor Marek Hrvol (ProMOST). Dlouhodobě nejhorší je poloprázdný Blok 10, ale jeho demolice není v plánu.

Zdroj: Martin Vokurka

Změnilo se i blízké okolí města, které zachytila televizní kamera. Seriálový výhled z Hněvína na kostel zachycuje ještě výstavbu nového silničního mostu přes řeku Bílinu, který se otevřel až později. U nemocnice diváci vidí bazének se sochou tuleně, ale ten už neexistuje. Drobných změn je víc a v budoucnu možná rozvíří další debaty fanoušků.