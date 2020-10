Je poledne. V tuto dobu byla zvyklá obsluhovat hosty u stolů. Teď z ticha za skleněnými dveřmi vyhlíží ven. Každé auto v ní budí naději. „Jedou k nám, nebo do garáží?“ zvolá u výdejního pultíku 20letá servírka Tereza, když kolem Minipivovaru Most prosviští další vůz.

Kromě piva ve stylových lahvích se tu nabízí i jídlo s sebou. Od 11 hodin přišla pro oběd desítka Mostečanů. „Lidi se nejdřív potřebují rozkoukat, víkend bude asi nejsilnější,“ doufá Tereza. „Jeden pán říkal, že přijde i zítra. Máme už stálé zákazníky, i za tu krátkou dobu.“

Minipivovar vznikl letos v mostecké ulici Žatecká a poprvé se otevřel v září. Dařilo se mu. Návštěvnost rostla a uvnitř se vytvářela komunita posilující sousedské vztahy. Od kuchaře, který vařil v Americe, si hosté objednávali třeba hovězí brisket a ochutnávali extra hořkou desítku nebo třináctku z nově vyšlechtěné odrůdy chmele, který se jmenuje Most. Od středy 14. října je pohoda pryč. Zrušený je i happening, na nějž měl dorazit raper Čajkovski.

Za výdejním okénkem to ale voní. „Kuchyň žije!“ hlásí mezi prázdnými stoly spolumajitel minipivovaru Martin Trčka. Za rouškou jsou vidět starosti. „Nemůžu říct, že by to nebyl šok. Říkal jsem si, jaké to bude, až se to stane. A ono se to stalo,“ svěří se.

Minipivovar, který má akcionářskou strukturu a navazuje na tradici měšťanských pivovarů, měl na jaře z pekla štěstí. První nouzový stav obešel, neboť technologie ještě nebyla hotová. A to se původně počítalo s otevřením v červnu. Nyní je nováček na trhu ve složité situaci a hledá východisko.

Podle Trčky se v tuto chvíli nedá odhadnout, zda se lidi znovu semknou jako na jaře a gastronomii pomůžou, nebo zda jsou už epidemií unavení a začnou šetřit. „To vše se může stát,“ říká.

Stoprocentně ví, že minipivovar bude mít ztráty, ale nyní si chce všechny zaměstnance udržet. „Nemůžeme zavřít a říct, že v tom podnikat nebudeme. Pokud by ale tato situace měla trvat delší dobu, tak asi budeme muset podniknout kroky, které povedou k uspání podniku do doby, než to začne dávat znovu smysl,“ dodává.

Teď je uvnitř 10 tisíc litrů piva. Na Facebooku minipivovar vyzval své příznivce: „Musíme to vypít! Dej bůh štěstí!“ Poslední várka vznikla před deseti dny a je vyladěná na dobu dušiček a předvánoční čas. Tohle pivo ještě může zrát, avšak další už spěje na výtoč. Co se nevypije, dá se ve velkých tancích technologicky držet ještě měsíc, možná dva. Minipivovar plánuje rozvoz, protože má zařízení na profesionální stáčení piva do lahví v ochranné atmosféře. Takto uchované pivo nabízel i před nouzovým stavem. Pojízdný krámek by zastavoval v pravidelný čas i na sídlištích, aby lidi nemuseli do minipivovaru jezdit.

„Protáhne se to“

Trčka nevěří, že v pondělí 26. říjnou budou moci otevřít. „Myslím si, že se to protáhne,“ povzdechne si. Podmínky od státu jsou ale podle něj zatím nastavené tak, že podnikání není dlouhodobě udržitelné a ani výdej okénkem není spásou. Chce, aby se virus zastavil, ale zároveň se obává, že se prohlubuje příkop mezi státním a soukromým sektorem. Pro každý gastroprovoz je podle něj důležité, aby zaměstnanci měli práci a výplaty. Nejde prý o byznys, ale o jednoduché fungování věcí – když lidi budou pracovat, bude mít stát peníze i na zdravotnictví.

Okének je více

V okrese Most zavedly výdej z okénka i další dva minipivovary, které fungují už delší dobu. „Nenechte nás padnout!“ vzkázal svým fanouškům na sociální síti minipivovar Mostecký kahan sídlící v Kosmosu, kde je otevřeno až do 20 hodin.

Malý krušnohorský Pivovar Emeran na Klínech prodává každý všední den tři hodiny odpoledne. Stačí zaťukat sládkovi na dveře. „O víkendu si lze pivo v PETce koupit přes okénko v restauraci Emeran,“ řekl provozní Karel Rejzek.

V okrese Most bylo ve středu 14. října 281 lidí s pozitivním testem na covid. Od března jich bylo celkem 497, z toho 211 se vyléčilo a 5 zemřelo. Od úterý do středy přibylo 22 nakažených, nejméně v Ústeckém kraji, kde mělo Mostecko v polovině týdne nejméně aktuálních případů.

Od pátku 16. října bude ale zavřená mateřská škola v ulici Františka Kmocha. Karanténní opatření tam nařídili hygienici. „Znovuotevření se předpokládá 26. října,“ oznámilo vedení školky. Nařízená karanténa se týká dětí i zaměstnanců, pro další rodinné příslušníky není nutná. Pokud děti nemají příznaky onemocnění covid – 19, nemusí na testy.

Minipivovar Most, Most

výdejové okénko od 11 do 18 hodin

aktuální polední i stálé menu, rozšířené o dětská jídla

10° Pale Ale, 11° Světlá, 12° Polotmavá, limitovaná edice 13° Amber Ale

pro urychlení výdeje se objednává na tel. 725 755 866

Pivovar Emeran, Klíny

prodej piva s sebou každý všední den od 13 do 16 hodin

v sobotu a neděli pivo v PET lahvi nabízí z výdejního okénka sousední restaurace Emeran od 10 do 20 hodin

Minipivovar Mostecký kahan, Most

pivní okénko v provozu od 15 do 20 hodin

rozvozy od tří kusů zdarma na tel. 777 202 280 (nejlépe přes sms)

aktuální nabídka 1 litr v PET lahvi (Mostecká 11°, Baník 10°, Magistr Edward Kelley 12°, Zdař Bůh 12°, Kahanský ALE 12°)