Mikrobusu České televize v centru Mostu někdo propíchal všechny pneumatiky

Most – Postarší výtržník udělal Mostu ostudu. Poškodil služební auto štábu České televize, která natáčí v Mostě seriál o Mostě. Policie podezřelého rychle vypátrala díky všímavosti lidí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Je to tak trochu smutný černý humor. Televizní tvůrci, kteří v Mostě natáčejí nový komediální seriál o „divném“ městě Most, poznali na vlastní kůži, jak to v tomto městě chodí.



Ve středu kolem 11. hodiny, tedy za bílého dne, někdo propíchal všechny pneumatiky mikrobusu České televize, který stál v centru Mostu u kulturního domu Repre, kde má štáb technické zázemí.



Policii měla případ oznámit jedna maminka, která viděla v ruce vandala nůž. „Vypadal klidně. Když k autu přišel, postupně mu rozpáral čtyři pneumatiky a odešel k Prioru směrem k restauraci,“ řekl Deníku Mostečan, který byl v tu dobu poblíž. Vandal byl prý seniorského věku.



Policie na místo po oznámení okamžitě vyjela a hledala možného pachatele. Zřejmě ho už dopadla, jeho motiv ale nezná. "Vypátrali jsme podezřelého staršího muže, kterého vyslechneme,“ sdělila Deníku ve 13 hodin mluvčí policie Ludmila Světláková. Police zároveň čeká, až Česká televize vyčíslí škodu. Delikt zřejmě začne vyšetřovat jako poškození cizí věci.



„Nevidím v tom útok na natáčení,“ sdělil Deníku televizní producent Petr Nezval. Podle něj incident natáčení příliš neomezí. Přestože jsou ve středu a čtvrtek natáčecí dny, štáb si s nepříjemností dokáže poradit.

Zanedbané centrum



Příliš nevyužívaný kulturní dům Repre stojí v centru Mostu. Kvůli čekání na rekonstrukci působí zanedbaně a opuštěně i jeho okolí, kde v poslední době vysedávají různí tuláci, bezdomovci a podle obchodníků i narkomané a podezřelé partičky. Letos tu skupina dívek přepadla dvě školačky.

Natáčení osmidílného seriálu s pracovním názvem Most režiséra Jana Prušinovského a scénáristy Petra Kolečka, tvůrců úspěšných sérií Okresní přebor či Trpaslík, začalo v létě. Je to jeden z nejzajímavějších a největších televizních projektů na severu Čech. Hraje v něm i kompars z Mostečanů, kteří prošli výběrem. Natáčení potrvá do listopadu.



Se štábem České televize spolupracují mostecká radnice a Filmová kancelář Ústeckého kraje. Seriál otevře s humorem bolavá a choulostivá témata. „Tam, kde se bojí bílí černých, hloupí chytrých, Češi Němců, muži žen, heterosexuálové transsexuálů, Mostečáci Litvíňáků. A všichni samoty," nastínila námět ČT.

Příběh o strachu z odlišného a o obavách z neúspěchu stojí na vztahu dvou bratrů, kteří se dlouho neviděli. Jeden je nezaměstnaný, zadlužený a rozvedený, druhý už není muž. Po setkání v pořadu Pošta pro tebe se mají vrátit domů, do Mostu. „Je to seriál přímo o Mostu," prozradil Kolečko v pořadu Všechnopárty. Scénárista, jehož manželka je z Mostu, atmosféru města nasával i v hospodě Severka, kde nacházel předobrazy některých postav.



Most a film

Starý Most, bouraný kvůli uhlí, proslul jako filmová kulisa válečných filmů (Na západní frontě klid, Jatka č. 5, Most u Remagenu, Kentauři, Boj o Moskvu). V Mostě vznikly i detektivky (Diagnoza smrti) a artové snímky uložené komunisty do trezoru (Žert). V novém Mostě se natáčel například oceňovaný film Štěstí (2005) s řadou známých herců, který získal hlavní cenu na MFF v San Sebastian a Českého lva za nejlepší film. Z Mostecka je i část záběrů v nedávno odvysílaném seriálu Svět pod hlavou.