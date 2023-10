Více než dvacet let ničily ukrutné bolesti hlavy život paní Jitce z Mostu. První záchvat migrény dostala už ve svých 12 letech, brzy se potíže rapidně zhoršily a mívala až čtyři záchvaty týdně. Pomoci se jí dostalo až v mosteckém specializovaném Centru pro bolest hlavy, kde jí lékaři předepsali biologickou léčbu.

Paní Jitka z Mostu si kvůli migréně prošla peklem. | Foto: Se svolením paní Jitky

Žena dostala první záchvat migrény už ve svých 12 letech. Když jí tatínek řekl, že migrénu mají sice v rodině, ale ona je na ni ještě mladá, přijala to. Migréna se ohlašovala obvykle zároveň s menstruací. O příchodu ataky věděla Jitka předem kvůli auře, která někdy nemoc doprovází. Ve 14 letech se záchvaty rapidně zhoršily a trvaly i několik dnů. Když nastoupila na střední školu, časná vstávání kvůli praxi potíže horšila, přibyla nevolnost. „Bolesti jsem měla i čtyři dny v kuse. Mistrová mi na ně dala brufen, myslela, že mám kocovinu, ale já jsem nepila ani nekouřila. Akutní léky na bolest jsem pak užívala tak často, že už nezabíraly,“ svěřila se Jitka.

V té době bydlela v Ústí nad Labem, s problémy zamířila ke své praktické lékařce, která zopakovala tatínkova slova. Bolesti přisoudila krční páteři či problémům s očima. Vyšetření však nic z toho neprokázala. „Přesto mi lékařka dalších několik let tvrdila, že to migréna být nemůže. Že za to může stres a později náročná práce, a na bolesti mi předepisovala Algifen. Užívala jsem jej tak často, že mi přivodil žaludeční problémy,“ vzpomíná Jitka. Nakonec zamířila na vyšetření na neurologii, kde poprvé zaznělo slovo migréna. Když Jitka dostala v práci tak silný záchvat, že omdlela, předepsala jí neuroložka poprvé triptany. Ukázalo se však, že je žena nesnese. „Otekl mi krk a špatně se mi dýchalo, podobné reakce jsem měla i na další dva jiné triptany a neuroložka říkala, že neví, co se mnou,“ pokračuje Jitka.

Zlom přišel ve chvíli, kdy se Jitka přestěhovala do Mostu, kde se vdala a otěhotněla. Během těhotenství záchvaty ustaly, po narození dcery se však bolesti vrátily. Jitka si našla neuroložku v Mostě, která jí řekla, že má na triptany alergii. Zkoušela nasadit jiné léky a na řadu přišly také homeopatika. Když nic z toho nezabralo, lékařka ženě doporučila, aby se objednala do mosteckého specializovaného Centra pro bolest hlavy. „Pacientka do našeho centra přišla poprvé v březnu 2021 pro letité migrenózní bolesti hlavy s velkou frekvencí – 10 až 12krát do měsíce. Obdobné obtíže měl i otec pacientky a sestra. Dceru také začíná bolet hlava. Bylo jasné, že zde existuje genetická zátěž,“ uvedla ošetřující lékařka, neuroložka Lucie Kozlová. „Před příchodem k nám užívala pacientka řadu léků, bohužel bez valného efektu. Abychom vyloučili jiné příčiny obtíží, provedli jsme magnetickou rezonanci mozku a vyšetřili pacientku elektroencefalografem. V červnu 2021 jsme jí nasadili biologickou léčbu. Po první dávce ještě nebyl efekt léku výrazný. Počet atak se nezměnil, došlo však ke snížení intenzity bolesti a délky záchvatu. Po druhé dávce v srpnu téhož roku ale došlo k významnému snížení atak. Od té doby dochází na pravidelnou terapii. Silné záchvaty migrény prakticky vymizely a pacientka je velmi spokojená,“ doplnila lékařka.

O ženu se starají lékaři z Centra pro bolest hlavy mostecké nemocnice už přes dva roky. „Od té chvíle mi začal nový život – záchvaty se zmírnily a nabraly podobu ‚normální’ bolesti hlavy a po několika měsících téměř vymizely. Do centra jsem přišla se čtyřmi záchvaty za týden, a úplně vyčerpaná. Teď, po dvou letech, co užívám biologickou léčbu, mám jeden mírný záchvat s menstruací a někdy před aplikací další dávky. Jinak žiju normální život,“ popsala Jitka. Obrat k lepšímu považuje za zázračný, poprvé šla například se sestrou na živý koncert. Jezdí na akce, kterým se dříve vyhýbala kvůli ostrému světlu či hluku, které jí záchvaty vyvolávaly. „Než jsem se k biologické léčbě dostala, bála jsem se i jíst. Ataku migrény jsem totiž dostávala také po různých jídlech. Jeden týden po nivě, druhý týden po kuřecím mase,“ vzpomíná žena, která si kvůli záchvatům procházela peklem. Migréna jí zasahovala i do práce. „Seděla jsem za pokladnou a snažila se pracovat i přes záchvaty. Všechno bylo rozmazané, nemyslelo mi to. Často jsem měla manko,“ řekla Jitka, která nyní pracuje v sociálních službách. Připomíná, že migréna neovlivňuje život jen pacientovi, ale i jeho blízkým. Pokud totiž člověka záchvat postihne například na dovolené s rodinou, trpí tím všichni. Dnes už žena k práci stíhá i brigádu, začala sportovat a jak sama říká, nevyhýbá se ničemu.

Podle neuroložky Lucie Kozlové je migréna jedním z nejčastějších neurologických onemocnění a dokáže pacientům ztrpčit život. Omezuje je jak v běžných denních aktivitách, tak i ve škole, v práci a celkově snižuje kvalitu života. „Je třeba odlišit pravou migrénu od běžných bolestí, k čemuž často nedochází, a hází se tak vše ‚do jednoho pytle‘. Pacienti jsou často odbýváni s tím, že to mají ze stresu, od páteře a podobně,“ popsala praxi Kozlová.

Jak uvádí vedoucí lékař mosteckého Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy neurologického oddělení Jan Rejda, centrum existuje v Mostě od roku 1995 a patří mezi první v Česku. Za dobu své existence zde lékaři ošetřili několik tisíc pacientů s bolestí hlavy. „Účelem vzniku bylo především odstranění bariér, které brání správné léčbě migrény. Až 50 procent pacientů se původně nedostalo řádné nebo dokonce žádné lékařské konzultace jejich potíží, což vedlo k nedostatečné diagnostice a následně i léčbě,“ sdělil neurolog. „Pacienti trpící bolestmi hlavy se mohou k nám do centra objednat, abychom je plnohodnotně vyšetřili a navrhli léčbu, která by jim pomohla zlepšit kvalitu života. Možnosti akutní i preventivní terapie migrény jsou v dnešní době rozsáhlé a neustále se rozvíjejí. Jednou z novějších metod je aplikace biologické léčby, která je prokazatelně vysoce účinná i u pacientů s nedostatečnou odezvou na jinou dosavadní preventivní terapii,“ dodal Rejda.