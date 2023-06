V areálu Loučky v Litvínově vystoupí v pátek 30. června zpěvák Michal David.

Z koncertu v Mikulášovicích, Michal David. | Video: Tomáš Fúsek

Koncert s kapelou Kvatro začne v 19 hodin. Areál se otevře o hodinu dřív. Hostem show bude hudební seskupení DaMiChi. Hlavní organizátorem je Attic music klub Litvínov. „Michal David tu už dlouho nebyl,“ řekl jeho dlouholetý přítel a spolupořadatel koncertu Luigi Giampaoli, který bydlí v Litvínově.

Návštěvníci koncertu se mohou těšit na starší i novější hity. „Doufám, že to tam pořádně rozjedeme, pojedeme nonstop a bude to mejdan podle plánu,“ sdělil David svým fanouškům ve video zdravici.Afterparty s DJ Uwa a DJ Hanz potrvá do dvou hodin po půlnoci. Vstupné je 690 nebo 790 korun.

Zdroj: Petr Krňávek