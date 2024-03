Osmnáct let starý elektronický odbavovací systém v autobusech a tramvajích městské hromadné dopravy na Mostecku bude ještě letos fungovat. Technici ale začnou připravovat lepší zařízení, které umožní cestujícím nakupování různých jízdenek s využitím moderních technologií. Novinek bude hodně, včetně prodeje jízdenek na cesty třeba až do Národního parku České Švýcarsko. Zároveň zaniknou současné MHD čipové karty.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova vyhlásil veřejnou zakázku na dodávku a montáž nového elektronického odbavovacího systému. Ten umožní cestujícím ve vozidlech MHD nákup jízdenek běžnými platebními kartami Mastercard a VISA, elektronickou peněženkou v mobilu nebo čipovými kartami Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). MHD v okrese Most se tak plně zapojí do integrované regionální dopravy a při odbavování bude dodržovat její pravidla a tarif, stejně jako například MHD v Chomutově nebo v Teplicích.

„Pokud si cestující bude kupovat jednotlivou jízdenku a platit za ni bezkontaktní platební kartou, zvolí si na displeji cílovou tarifní zónu, tedy kam cestuje, a přiloží platební kartu ke čtečce. Následně mu bude vytisknuta papírová jízdenka,“ sdělila Deníku mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Hana Syrová.

Předpokládaná hodnota zakázky je necelých 62 milionů korun bez DPH, z toho zhruba 32 milionů korun pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Zájemci o zakázku si budou moci technické zázemí podniku prohlédnout 26. března, lhůta pro podání nabídek jim skončí 18. dubna. Podnik pak vybere firmu s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Celý proces se může prodloužit, pokud v průběhu výběrového řízení uchazeči podají dotazy nebo námitky. V ideálním případě podnik uzavře smlouvu v květnu. Zavádění nového odbavovacího systému bude probíhat v několika fázích. Práce začnou hned po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a mohou trvat až 18 měsíců, včetně zkušebního provozu. Do té doby bude fungovat současný systém odbavování. Podnik počítá s informační kampaní, v níž chystané změny cestujícím předem podrobně vysvětlí.

Součástí zakázky je také poskytování záručního i mimozáručního servisu, včetně rozvoje software, a to minimálně po dobu deseti let od předání odbavovacího systému. Ten bude kompatibilní s ostatními dopravci zapojenými do DÚK, která využívá zónově relační tarif, kde jedna zóna zpravila vymezuje katastrální území obce. Zakázka pro Mostecko řeší i nové revizorské čtečky.

Čipová karta DÚK, kterou bude vydávat místní dopravní podnik, poslouží pro nabití časového kuponu i jako elektronická peněženka pro úhradu papírových jízdenek. Součástí systému bude e-shop, který umožní držitelům karty DÚK kupovat si kdykoliv on-line elektronické časové kupóny a dobíjet si na kartě elektronickou peněženku. Její dobíjení nebude v autobusech ani v tramvajích možné.

Po zprovoznění celého systému bude nadále drtivá většina cestujících v MHD v okresu Most nastupovat do autobusů jen předními dveřmi. V tramvajích zůstane celodenní nástup všemi dveřmi, ale s možností zavedení nástupu předními dveřmi mimo dopravní špičku. Cestující se bude v každém vozidle odbavovat jen při nástupu. Například chytrý telefon přiloží ke čtečce, která bude součástí multifunkčního mincovního automatu umístěného u předních dveří. Zařízení zobrazí řidiči i cestujícímu výsledek odbavení. Podobně se odbaví cestující s jízdenkou v mobilní aplikaci DÚKapka, kdy přiloží QR kód v mobilu ke čtečce automatu.

Další novinkou bude, že řidič bude moci díky palubnímu počítači prodat cestujícímu jednotlivé jízdenky z aktuální nástupní zóny do libovolné cílové zóny DÚK, tedy například jízdenku z Mostu do Litoměřic.Ve vozidlech bude umožněna i hotovostní platba. Multifunkční mincovní automaty budou instalovány u předních dveří ve všech autobusech a tramvajích. „V případě spřažených tramvajových souprav budou automaty instalovány pouze u předních dveří prvního vozidla,“ píše se v dokumentaci zakázky s tím, že u zadních tramvajových vozidel dodavatel zajistí instalaci kabeláže umožňující budoucí možné připojení mincovního automatu.

Současný systém je z roku 2006

Současné bezkontaktní čipové karty využívají cestující v MHD na Mostecku od roku 2006. Místní dopravní podnik byl jedním z prvních v Ústeckém kraji, který elektronický odbavovací systém ve vozidlech zajistil. Proto nyní patří k nejstarším. Pořízení nového se zdrželo kvůli různým komplikacím, přepracování technické specifikace a čekání na dotaci. Původně se počítalo s instalací před několika lety, kdy byla očekávaná cena výrazně nižší. Poslední odhad hodnoty zakázky činil 38 milionů korun.

Zastaralost současného systému vadí i řidičům, kterým po uznání mobilní aplikace DÚKapka v MHD chybí ve vozidlech čtečka na QR kód. „Nemáme žádnou možnost si ověřit, zda je jízdenka v této mobilní aplikaci platná, nebo není,“ řekl mladý řidič Adam Kreisinger, který jezdí jako brigádník. Na celkovou zaostalost systému upozornil na nedávném zasedání mosteckého zastupitelsta. „Když ke mně nastoupí lidi a chtějí platit kartou, tak je musím odkázat na to, že bohužel náš dopravní podnik je v této době ještě v pravěku,“ dodal řidič, který studuje v Ústí nad Labem, kde už lze platební kartou jízdenky hradit. „Spoustě lidí v Mostě by to pomohlo, obzvláště v mé generaci. Mají z toho nervy, že musí mít v kapse pořád připravené mince,“ uvedl Kreisinger.

Podle ředitele dopravního podniku Daniela Dunovského předchozí výběrové řízení na nový odbavovací systém trvalo rok a nakonec muselo být zrušeno. „Není to jednoduchá problematika, ale snahou dopravního podniku je opravdu v co nejbližší době zajistil moderní odbavovací systém,“ reagoval ředitel na výtku řidiče.Například v Děčíně, kde mají méně autobusů a nejezdí tam tramvaje, používají moderní odbavovací systém od roku 2016. Stál téměř sedm milionů korun a umožňuje kromě rychlého odbavení také možnost placení jízdného bezkontaktní bankovní kartou.

V Ústí nad Labem, kde podobný systém slouží od roku 2019, si tamní dopravní podnik elektronické zařízení pronajal za přibližně 191 tisíc korun měsíčně (bez DPH). Nákup vlastního systému by ho tehdy stál zhruba 50 milionů korun, což je víc, než se tehdy plánovalo na Mostecku.

Dopravní podnik Mostu a Litvínova nechystá jen lepší odbavování. Nedávno vyhlásil veřejnou zakázku na pořízení šesti nízkopodlažních tramvají. Předpokládaná hodnota této zakázky je 271 milionů korun (bez DPH). I v tomto případě pomůže dotace. Nabídky firem bude komise hodnotit 26. března.