Nový tarif, se kterým už souhlasilo mostecké zastupitelstvo, má platit od 1. října tohoto roku. Ještě se čeká na usnesení litvínovského zastupitelstva, které zasedne 21. září. Pak dopravní podnik zveřejní kompletní ceník jízdenek. „Předpokládáme, že nám cestující zachovají svou přízeň,“ řekl Deníku předseda představenstva dopravního podniku Sáša Štembera.

Podnik navyšoval ceny naposledy v lednu 2022. Při vytváření nového tarifu vycházel z růstu cen energií, paliv a dalších vstupů. Zohlednil také loňskou inflaci, která přesáhla patnáct procent, a požadavky obou akcionářů, kteří dopravu dotují. „Důvodem zvýšení cen jízdného je snaha pokrýt zvyšující se náklady na provoz MHD vyšším výběrem jízdného od cestujících,“ uvádí se v materiálu pro zastupitele. Navrhovaný tarif byl zaslán k vyjádření Ústeckému kraji, podle kterého jsou nové sazby v souladu s ceníkem krajské integrované dopravy. Kvůli úpravám cen uzavřou Most, Litvínov, kraj a podnik dodatky ke smlouvám, které řeší dopravní obslužnost a její financování.

Mění se i další ceny jízného

* Naposledy se v MHD na Mostecku zdražovalo 1. ledna 2022, kdy vzrostla cena jízdného ve všech třech pásmech, kde se tarif plošně neupravoval už čtrnáct let. Základní přestupní 45minutová jízdenka používaná pro běžné cestování městem tehdy zdražila ze 17 na 20 korun.

* Kdo si tuto jízdenku nepořídil v hotovosti u řidiče nebo v mincovním automatu ve vozidle a uhradil ji čipovou kartou, zaplatil nově 16 korun, tedy o tři koruny víc. Využívání elektronického odbavovacího systému tak nadále zůstalo výhodnější oproti papírovým jízdenkám.

Kromě základní papírové jednopásmové jízdenky pro dospělé má od 1. října zdražit i dvoupásmová (z 25 Kč na 30 Kč) a třípásmová (z 30 Kč na 35 Kč). Jednopásmová jízdenka za 16 korun placená čipovou kartou bude nově za 20 korun. Studenti už nebudou platit za papírovou jízdenku v prvním pásmu 10 korun, ale 12 korun, a s čipovou kartu jim tarif stoupne z 8 na 10 korun. Jednopásmové časové jízdné na 30 dnů vyjde dospělého na 480 korun místo současných 440 korun. Student za jednopásmové časové jízdné na 30 dnů zaplatí 240 korun místo současných 220 korun.

Podle ankety Deníku, který v pátek 15. září oslovil u zastávek desítku cestujících, bude navzdory zdražení většina lidí volit nadále MHD. „MHD zůstanu věrná, protože když chodím na nákup a mám těžké tašky, tak se mi vždycky vyplatí jet autobusem nebo tramvají,“ sdělila 40letá Eva z Mostu. Teď platí za jízdu od Centralu ke Kahanu 20 korun, které složí u řidiče. Od října mu bude dávat 25 korun. „Ještě to bude únosné. Není to tak drahé, jako když jdeme do krámu a nakoupíme chleba za padesátku. Potraviny se zdražily mnohem víc než MHD,“ dodala Mostečanka.

Osmadvacetiletá Lucie většinou jezdí autobusem od nádraží ke Krymu a platí u řidiče v hotovosti 20 korun. Nejede sice dlouhý úsek, ale je do kopce, takže MHD pomáhá mladé ženě ušetřit energii a čas. Jenže dát od října za svezení kolem dvou zastávek 25 korun už tak výhodné Lucii nepřipadá. „Budu raději chodit víc pěšky a šetřit, protože nejsou finance,“ svěřila se cestující.

Podobnou proměnu na chodce si nemůže dovolit 52letá Michaela, která pracuje v chemičce v Záluží, kam z Mostu nevede žádný chodník. „Budu dál používat čipovku,“ řekla cestující. Na čipovou kartu si kupuje dvoupásmovou časovou jízdenku na 90 dnů, aby podle svých slov alespoň trochu pocítila výhody cestování v MHD. Za jízdné na tři měsíce dala naposledy 1 560 korun, nyní si musí připravit 1 660 korun. Na roční jízdenku za 5 000 korun prý nemá peníze.

Budou mít MHD od radnice nadále zdarma

To, že nepřestanou jezdit MHD, potvrdili Deníku i další cestující. Změna tarifu se v Mostě netýká místních žáků od 6 do 15 let a seniorů nad 65 let věku, kteří budou mít MHD od radnice nadále zdarma.

Aby si udržel cestující i po zdražení, chystá dopravní podnik další opatření na zvýšení komfortu v MHD a na zlepšení obslužnosti sídlišť. Jednou z hlavních novinek, očekávanou do dvou let, bude nový elektronický odbavovací systém. Výběrové řízení na dodavatele pokračuje. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž systému, který umožní plnou integraci do Dopravy Ústeckého kraje a zajistí odbavování bezkontaktními čipovými kartami či platebními kartami. V druhé polovině září se podnik navíc zapojí do osvětové kampaně v Evropském týdnu mobility, která zdůrazňuje výhodnost využívání MHD.

„V rámci akce Dne bez aut bude v pátek 22. září městská hromadná doprava pro všechny zdarma. Půjde o jednorázovou akci zaměřenou na bezplatnou přepravu osob a zavazadel v rámci MHD,“ informoval dopravní podnik. Akce platí v Mostě i v Litvínově. Cílem je ukázat, že MHD je například ekologicky šetrnější, úspornější a na cestování méně stresová než houstnoucí automobilový provoz.

Další podpůrná opatření vzejdou ze schválené Koncepce veřejné dopravy měst Mostu a Litvínova. Koncepce slibuje do tří let nové trasy, lepší spojení, dostupnější linky, víc místa ve vozidlech a rychlejší přepravu tramvajemi a autobusy. Například docházková vzdálenost k zastávce veřejné dopravy má být do 350 metrů, což odpovídá zhruba pěti minutám běžné chůze, a vozidla hlavních linek mají ve špičce jezdit každých sedm a půl minuty. Tramvajová linka 4 má ve špičkách pracovních dnů zajíždět až do Velebudic a Most obslouží další páteřní autobusová linka.

Plánované ceny jízdného v MHD v okresu Most od 1. října 2023 (v závorce současné ceny)



Jízdenky v hotovosti:

základní jednopásová: 25 Kč (20 Kč)

základní dvoupásmová: 30 Kč (25 Kč)

základní třípásmová: 35 Kč (30 Kč)

zlevněná jednopásová: 12 Kč (10 Kč)

zlevněná dvoupásmová: 15 Kč (12 Kč)

zlevněná třípásmová: 17 Kč (15 Kč)



Jízdenky placené čipovou kartou DpmML:

základní jednopásová: 20 Kč (16 Kč)

základní dvoupásmová: 24 Kč ( 20 Kč)

základní třípásmová: 28 Kč (24 Kč)

zlevněná jednopásmová: 10 Kč (8 Kč)

zlevněná dvoupásmová: 12 Kč (10 Kč)

zlevněná třípásmová: 14 Kč (12 Kč)



Časové jízdné – základní:

7denní jednopásmové 160 Kč (140 Kč)

7denní dvoupásmové 180 Kč (160 Kč)

7denní třípásmové 200 Kč (180 Kč)

30denní jednopásmové 480 korun (440 Kč)

30denní dvoupásmové 620 Kč (580 Kč)

30denní třípásmové 740 Kč (680 Kč)

90denní jednopásmové 1 300 Kč (1 200 Kč)

90denní dvoupásmové 1 660 Kč (1 560 Kč)

90denní třípásmové 1 940 Kč (1 800 Kč)

365denní jednopásmové 4 000 Kč (4 000 Kč)

365dennní dvoupásmové 5 000 Kč (5 000 Kč)

365denní třípásmové 6 000 Kč (6 000 Kč)



Časové jízdné – zlevněné

7denní jednopásmové 80 Kč (70 Kč)

7denní dvoupásmové 90 Kč (80 Kč)

7denní třípásmové 100 Kč (90 Kč)

30denní jednopásmové 240 korun (220 Kč)

30denní dvoupásmové 310 Kč (290 Kč)

30denní třípásmové 370 Kč (340 Kč)

90denní jednopásmové 650 Kč (600 Kč)

90denní dvoupásmové 830 Kč (780 Kč)

90denní třípásmové 970 Kč (900 Kč)

365denní jednopásmové 2 000 Kč (2 000 Kč)

365dennní dvoupásmové 2 500 Kč (2 500 Kč)

365denní třípásmové 3 000 Kč (3 000 Kč)