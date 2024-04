Z paneláku pospícháte na zastávku mostecké MHD. V dálce spatříte vozidlo, které se městskému autobusu podobá. Je hranaté, dlouhé, ale nějak podivně strakaté. Nemá žluté, bílé ani červené pruhy, což jsou charakteristické znaky městské hromadné dopravy. Jede stěhovací firma, cirkus nebo chmelová brigáda? Nevíte, zda máte přidat do kroku, abyste linku stihli. Až když se obtížně identifikovatelný vůz přiblíží, zahlédnete číslo městského spoje do centra, kam chcete jet, a uleví se vám. Zmátla vás modrá reklama na „špičkovou kvalitu obrazu“ digitální televize, do které je celý autobus zahalen.

Dovnitř nevidíte, protože reklama zakrývá i prosklené dveře a okna u sedadel. Zevnitř za jízdy nepoznáte ani tváře příbuzných kráčejících po chodníku. „Něco takového by na autobusech být nemělo. Není přes to vidět a není to ani nejlepší pro okolí,“ řekla na zastávce16letá Andrea, když před ní zastavil neprůhledný městský autobus posetý nápisy a obrázky od kol až po střechu. Studentka přiznala, že tento druh vtíravé reklamy ji vůbec neoslovuje. „Ani na to nekoukám,“ dodala.

Tyto autobusy provozuje místní dopravní podnik, jehož hlavním akcionářem je město Most. To v dubnu zahájilo s velkými ambicemi dlouhodobou osvětovou kampaň „Reklamy už je tu dost!“ s cílem výrazně omezit v Mostě vizuální smog, tedy přebujelou pouliční reklamu. „Vizuální smog škodí všem a neprospívá nikomu. Kazí vzhled města a z jedinečných míst dělá tuctová. Nepomáhá ani obchodníkům, protože přemíra reklamy vytváří chaos, který zákazníka unavuje a mate. Město Most společně s Vámi toto může změnit. Postupnými změnami bychom rádi zvelebili veřejný prostor a udělali tak naše město hezčí,“ píše na svém webu radnice.

Primátor Marek Hrvol (ProMOST) připustil, že když chce jít město soukromé sféře příkladem, musí začít u sebe. Proto se teď narychlo řeší budoucnost reklamy v MHD, na autobusech i tramvajích. „Za mě je MHD také tvůrcem vizuálního smogu. Ani mně se nelíbí polepené autobusy. Vozidla městské hromadné dopravy by měla vypadat stejně a být v barvách dopravního podniku,“ řekl primátor. Upozornil, že polepena je jen část vozového parku a nové tramvaje a autobusy jsou bez reklamy. Co se bude dít dál, rozhodne jednání všech aktérů.

Výhled z mosteckého autobusu, který je celý polepený reklamou. Poznáte budovu v pozadí?Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Pronájem reklamních ploch na vozidlech je jednou ze služeb, kterými si dotovaný dopravce zvyšuje příjmy. Radnice čeká na přesné vyčíslení tržeb z reklamy. Kdyby se celoplošné polepy na autobusech a tramvajích zakázaly, město by podle primátora finanční ztrátu dopravci kompenzovalo. Podle Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova je vše teprve na začátku a žádné rozhodnutí dosud nepadlo.

„Město Most, jako jeden z našich akcionářů, momentálně řeší reklamní značení a vizuální smog ve městě. Jestli do této problematiky bude zahrnuta i reklamní činnost dopravního podniku a plochy vozového parku MHD v tuto chvíli nedokážeme sdělit. Tento návrh je zatím v jednání, protože se k této věci musí vyjádřit i náš druhý akcionář, kterým je město Litvínov,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.

Zástupci Litvínova návrh Mostu ještě neprobírali. „Je to čerstvá záležitost. S návrhem druhého akcionáře jsme ještě nebyli detailně seznámeni, takže zatím opravdu neumím předjímat,“ sdělil litvínovský radní a člen představenstva dopravní podniku Roman Ziegler (ANO). Podle něj je mostecká iniciativa na úrovni prvotního nápadu, který může být dál rozvíjen, ale je třeba zvážit finanční dopad. Litvínov pro své stanovisko také potřebuje vědět, zda by se omezení reklamy v MHD týkalo jen území Mostu, nebo celého okresu.

Výhled z mosteckého autobusu, který je celý polepený reklamou.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Mostecká radnice nedávno zveřejnila Manuál reklamního označování provozoven v Mostě, který obsahuje příklady dobré praxe a má motivovat majitele obchodů k odstranění nevkusných poutačů, přehnaných firemních nápisů a další přebujelé propagace. Smyslem nové aktivity je formou osvěty a poradenství omezit vizuální smog a kultivovat společný veřejný prostor. Radnice připravuje dotační program, ze kterého přispěje živnostníkům na změnu vizáže provozovny v souladu s manuálem.

V budoucnu by radnice mohla takovou změnu vyžadovat například formou závazné regulace reklamy v centru Mostu. Zatím chce město začít u nájemců svých prostor, kde bude uzavření nájemní smlouvy podmíněno dodržováním designových zásad podle manuálu. Řešení reklamy v MHD je doprovodnou součástí těchto snah, protože celoplošné polepy vozidel manuál neřeší. Podle primátora je však nutné jít příkladem i v MHD. „Žádat o něco podnikatele a mít to sami špatně, by bylo dost hloupé,“ uvedl Hrvol.

Mostecký manuál vznikl ve spolupráci s odborníky. Na křest tohoto dokumentu přijel i Václav Cinádr (STAN), místostarosta městského obvodu Plzeň 2 a spoluzakladatel iniciativy Vizuální smog v Plzni. Toto město už podobný manuál využívá a ulice se už trochu vylepšily. „Je to nekonečný boj, který nějakou dobu trvá, ale ty výsledky se dostaví,“ okomentoval Cinádr omezování reklamy. Podle něj přehnaná reklama obaluje česká města a dělá z nich horší místa pro život. „Vizuální smog města dusí podobně jako smog v ovzduší," dodal Cinádr.

