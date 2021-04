Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova připravuje projekt na nový odbavovací systém pro autobusy a tramvaje. MHD v celém okrese se tím plně integruje do krajské dopravy (DÚK) nabízející výhodné přestupní jízdenky. Veřejnou zakázku na dodavatele technologie podnik vyhlásí zřejmě v druhé polovině letošního roku. Pokud vše půjde hladce, odbavování s novými funkcemi zprovozní v roce 2022.

Dopravní podnik byl jeden z prvních v ČR, který elektronické odbavovaní v roce 2006 zavedl. „Na dosluhující systém už nejsou ani náhradní díly a máme s tím poměrně dost problémů,“ sdělil ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.

Stávající systém dosluhuje

Starý odbavovací systém akceptující jen čipové karty na MHD už nevyhovuje moderním trendům. Jeho výměnu navíc požaduje kvůli integraci regionální dopravy Ústecký kraj. MHD na Mostecku je poslední, kterou zbývá zařadit do DÚK.

Nový systém umožní odbavení například běžnou platební kartou nebo mobilní aplikací. V plánu je zároveň zachování platby v hotovosti u řidiče, ale v upraveném režimu. „Budeme se snažit ze všech sil, abychom odbavování ve vozidlech cestujícím co nejvíce zpříjemnili,“ řekl ředitel.

Výměna systému měla začít loni, ale projekt zpomalila koronakrize. Podle ředitele je příprava technicky náročná i kvůli chystaným on-line finančním transakcím. MHD obsluhuje aglomeraci s více než 110 tisíci obyvatel.

Při odbavování se má vycházet ze současných tří tarifních pásem. Zda se bude v příštích letech zvyšovat v MHD cena jízdného, není jasné. K otevření tohoto tématu však nahrává skutečnost, že dopravní podnik investuje do vylepšování MHD rekordní sumy. V dubnu začne modernizace tramvajové trati Most – Litvínov za stovky milionů korun, z nichž většinu podnik sice uhradí z dotace, ale na zbytek si vezme úvěr.

Dopravce má přitom finančně podhodnocené zaměstnance. Dunovský připustil, že jednou z cest, jak udržet v podniku sociální smír a personální stabilitu, je nepatrně zvýšit cenu jízdného, aby mohly o něco narůst mzdy. Rozhodnutí ale bude na akcionářích, tedy městech Most a Litvínov. „Nejsem zastáncem zdražování, ale ty peníze potřebujeme, abychom adekvátně ohodnotili všechny naše zaměstnance, kterých máme přes čtyři sta,“ vysvětlil ředitel.

Diskuze o jízdném může být velmi choulostivou záležitostí, protože v době růstu automobilismu a současné epidemii, nebude snadné přesvědčit lidi, aby více využívali ekologickou MHD.

Odbory se s Dunovským shodují v tom, že dopravu nelze modernizovat bez zlepšování podmínek zaměstnanců. Například řidič MHD na Mostecku bral loni měsíčně v průměru 27 tisíc korun, zatímco ve dvacítce významných městských dopravních podniků v ČR, kam místní dopravce patří, mzda obvykle přesahuje hranici 30 tisíc korun. „Co se týče výše mezd, jsme na posledním místě,“ potvrdil odborový předák a řidič Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Oldřich Chyba.

Odbory letos s vedením podniku zahájí kolektivní vyjednávání o pracovních podmínkách v roce 2022. Podle Chyby nejde jen o nízké mzdy, ale i o nedostatečné benefity, například o příspěvek na penzijní připojištění, které i v krajském srovnání zaostávají. Odbory zřejmě vznesou požadavek na úpravu bonusů či na zavedení nového systému volitelných zaměstnaneckých výhod, který by umožnil čerpat příspěvek i na rekreaci a další služby (tzv. kafeterie). Případné zdražování jízdného by odbory pravděpodobně akceptovaly s podmínkou, aby výnos dostali zaměstnanci. Řidičům by podle Chyby pomohlo, kdyby se ceny jízdenek prodávaných ve vozidlech „zakulatily“. Tím by odpadly prodlevy spojené s vracením drobných mincí.