Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, jenž dlouhodobě čelí nedostatku řidičů autobusů, se dohodl s odbory na zvýšení mezd. Tento výsledek kolektivního vyjednávání označily obě strany za úspěch. Personální krize, kterou doprovázejí výpadky některých linek, by měla postupně pominout.

„Jako nejdůležitější bod kolektivního vyjednávání vnímáme zejména dohodu o růstu mezd, která se dotkne všech našich zaměstnanců s platností již od 1. září tohoto roku. Mzda řidičů autobusů bude třicet tisíc korun,“ sdělil ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský. Podle něj řidiči autobusů obdrží k této výši základní mzdy také prémie a příplatky.

„Určitě to zabrání odlivu řidičů. Otázka je, jestli přilákáme nové. Domnívám se, že s touto mzdou by se to mohlo podařit. Teď už jsme na trhu práce konkurenceschopní,“ sdělil řidič a předseda odborové organizace dopravního podniku Oldřich Chyba.

Kolektivní vyjednávání trvalo čtvrt roku. Podnik loni po dohodě s odbory prodloužil platnost kolektivní smlouvy o jeden rok kvůli nepředvídatelnému covidovému vývoji v ČR. Dopravce během nouzového stavu řešil velkou fluktuaci u řidičů autobusů, která od letošního července začala omezovat provoz MHD. Kvůli chybějícím řidičům podnik nemůže zajistit všechny spoje. Například ve středu 11. srpna nevyjelo přes dvacet spojů páteřní linky 30. Ve špičce proto nejezdila jednou za 7 či 8 minut, ale po čtvrt hodině. O uplynulém víkendu vynechala linka 20 všechny sobotní odpolední a večerní spoje.

V polovině letních prázdnin chybělo přes dvacet řidičů autobusů. Příčinou byla kromě dlouhodobého podstavu také nemocnost, dovolená a zajištění náhradní autobusové dopravy během výluky tramvají v úseku Záluží – Litvínov, kde se modernizuje kolejová trať. Podobná výluka začne v příštím roce na úseku Záluží – Most.

Podle odborů i po navýšení mezd ještě nějakou dobu potrvá, než se všechny linky podaří obsadit. Návrat do normálu očekávají na podzim. Pomoci má i příchod řidičů z nemocenských.

Kvůli personálním potížím podnik v půlce července oznámil, že přijme okamžitě řidiče autobusů, dá jim nástupní plat 30 tisíc korun plus prémie a náborový příspěvek 30 tisíc korun.

Před jedenácti lety brali řidiči MHD na Mostecku v průměru přes 23 tisíc korun hrubého měsíčně, víc než ve většině krajských měst. Mostecko bylo tehdy v platové tabulce řidičů čtvrté, za Prahou, Brnem a Plzní. Během desetiletí průměrná mzda řidičů na Mostecku sice přesáhla hranici 28 tisíc, ale ocitla se na posledním místě, protože ostatní městské dopravní podniky byly k řidičům štědřejší a většina jich dává přes 30 tisíc, v Praze přes 40 tisíc. I tam ale bylo řidičů v posledních letech málo.

V roce 2010 měl Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova celkem 242 řidičů. Loni jich bylo jen 199. Zároveň se snížil z 530 na 405 celkový počet zaměstnanců. Rok 2010 odbory označily za počátek personální krize. „Naše velká chyba byla, že jsme v té době uvěřily slibům politiků,“ uvedly. V říjnu 2010 vyhlásily stávkovou pohotovost, protože náklady podniku se měly v dalším roce snížit o desítky milionů korun. Tehdejší odborový předák Miroslav Novák varoval před snížením mezd a propouštěním. Vedení města ale ujistilo, že objem dopravy se zachová a zaměstnanců se úspory nedotknou a stávka nebyla.

Současná zastupitelstva Mostu a Litvínova letos v červnu uvolnila na zvýšení mezd přes čtyři miliony korun z městských rozpočtů. Další požadavek se bude řešit na jednání akcionářů.

V poslední době se objevily úvahy o úpravě tarifů jízdného, aby narostly příjmy. Ředitel Dunovský nedávno připustil, že jednou z cest, jak udržet v podniku sociální smír a personální stabilitu, je mírně zvýšit cenu jízdného, aby mohly narůst mzdy. Rozhodnutí bude na akcionářích, tedy městech Most a Litvínov. K úpravě tarifů došlo naposledy v září 2018.

Dopravní podnik chystá pro rok 2022 nový odbavovací systém pro autobusy a tramvaje, čímž se MHD v celém okrese plně integruje do krajské dopravy (DÚK) nabízející výhodné přestupní jízdenky.

MHD obsluhuje aglomeraci s více než 115 tisíci obyvateli. Kromě Mostu a Litvínova podnik zajišťuje dopravu pro města Meziboří, Lom, Osek a Horní Jiřetín a obce Korozluky, Obrnice, Patokryje, Skršín a Havraň. Autobus zajíždí i do průmyslové zóny Joseph. Dopravce provozuje 5 tramvajových linek a 24 autobusových linek. Autobusové tvoří 67 procent z celkového objemu ujetých kilometrů.

V sobotu 7. srpna si podnik připomněl 120 let od založení MHD na Mostecku. Tramvaje a autobusy vozili cestující zadarmo.