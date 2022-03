Úřad v Meziboří a jeho okolí budou o Velikonocích krásně vyzdobené. Alespoň pokud místní občané vyslyší výzvu města a přinesou nějaké velikonoční dekorace.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Malí i velcí mohou nosit vlastnoručně vyrobené ozdoby s velikonoční tematikou nebo malované kraslice přímo na úřad v Meziboří, konkrétně do kanceláře číslo 22 v přízemí objektu. A to nejpozději do 11. dubna.