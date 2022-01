Parkování v Meziboří se kdysi řešilo na jeho okraji výstavbou řadových garáží. Ty pak ale přestaly stačit stejně jako plochy u bytových domů. Auta proto někde stojí i v rozporu s předpisy. Parkování na komunikacích navíc komplikuje zimní údržbu. Skoro polovina účastníků městské ankety před dvěma lety uvedla, že by investovala hlavně do oprav a rozšíření místních komunikací a parkovišť. Letošní běžné opravy začnou na jaře.

Ulic se týká také ambiciozní záměr na výměnu starého veřejného osvětlení za úspornější lampy s prvky chytré technologie. Na nové zařízení, jež by reagovalo na místní podmínky, radnice vyčlenila zhruba šestnáct milionů korun. Cílem je zavést moderní svítidla v celém městě. Začít by se mělo letos. Tato inovace je v souladu s Programem rozvoje města Meziboří na roky 2020–2027, který zahrnuje také činnosti zaměřené na snižování energetické náročnosti a úspory energií. „Veřejné osvětlení není v dobrém technickém stavu a bude vyžadovat generální rekonstrukci - rozvody, osvětlovací tělesa, řídící a spínací elektroniku,“ uvádí se v programu rozvoje.

Zdroj: DeníkTen také nabádá, aby město podporovalo využívání obnovitelných zdrojů energie. Přípravu na zelenou ekonomiku urychlilo zdražování cen elektřiny. Město hodlá investovat do projektové dokumentace, která prověří možnost instalovat na střechy jeho budov solární panely. „Chceme nejprve zjistit, kde, v jakém rozsahu a za kolik by se daly umístit. Potřebujeme znát i návratnost investice,“ uvedl starosta. Radnice také počítá s tím, že svým kladným stanoviskem podpoří žádosti vlastníků domů o nové evropské dotace na bezemisní zdroje energie. „Je to v zájmu našeho města,“ řekl starosta.

V oblasti sportu, která patří ve městě také k prioritám, se loni investovalo do výstavby skateparku. Vznikl na podzim na asfaltovém hřišti u sportovní haly a otevře se letos. Zajímavostí je, že udržovaný letní stadion v Meziboří využívají také atleti z Litvínova, kteří ve svém městě nemají vlastní areál. „V Meziboří se nám líbí. Máme tam dobré zázemí a jsme rádi, že máme kde trénovat,“ sdělila předsedkyně spolku Atletika Litvínov Jitka Funiok Vajcová.

Podpora sportu v Meziboří sahá do 50. let minulého století a úzce souvisí s rozvojem tohoto městečka, které nahradilo po válce téměř zaniklou sudetskou vesnici Schönbach. Sportovní stadion a hala v Meziboří se otevřely v roce 1958. Od 60. let byl Baník Meziboří druhou největší tělovýchovnou jednotou v okrese, která poskytovala díky osvětlené sjezdovce zázemí i lyžařům. Soutěží na Meziboří se běžně zúčastňovaly stovky sportovců. V roce 1968 město hostilo kvalifikační soustředění sportovních gymnastek před olympijskými hrami v Mexiku a v roce 1970 kvalifikaci gymnastek pro olympijské hry v Tokiu za účasti Věry Čáslavské a Evy Bosákové.

O Meziboří



Město Meziboří vzniklo z původní krušnohorské vesničky Schönbach zmíněné už v roce 1398.

Po válce téměř vylidněná obec upadala, ale po roce 1948 se začala v rámci komunistického budovatelského hnutí proměňovat na „město pracující mládeže", které tvořila učňovská střediska a internáty vychovávající nové dělníky pro severočeský průmysl. Počet obyvatel v 50. letech proto výrazně rostl a v Meziboří vznikl i kulturní dům. Kromě ubytoven se postupně postavilo celé sídliště 1 500 byty, přibyly obchody, služby, zdravotnické středisko, škola, školky, jesle. Počet obyvatel Meziboří včetně učňů tehdy vzrostl na deset tisíc. Například nedaleké chemické závody postavily pro své zaměstnance v roce 1983 šestapadesát okálů na místě posunuté zahrádkářské kolonie.