84letá Marie kráčí Mezibořím a nikde na zemi nevidí odhozený papírek. Pod nohama jí nešustí tlející spadané listí, protože je shrabané. Seniorku neruší ani křik vagabundů, protože nikde žádní nejsou. Z chodníku od radnice se line přes parčík jen zpěv trojice školaček, které si švitořením krátí cestu domů. Marie se právem cítí v Meziboří spokojena.

„Tohle vám tu řekne skoro každý. Líbí se nám tu, protože o lidi a o město se tady starají dobře. Tohleto dole nezažijete,“ říká hrdě seniorka, která v horském městečku na Mostecku zakořenila v roce 1963 a dole v údolí bydlet nechce. Je to i kvůli mezibořské základní škole, do které chodili její syn i vnuci a která od svého vzniku v roce 1967 zůstává místní dominantou.

A právě škola je na podzim opět středem zájmu. Po rekonstrukci se v ní totiž otevřely dvě tělocvičny a přilehlé toalety. Ve větších městech by to byla nepatrná událost, pro pětitisícové Meziboří je to ale významná změna. Není divu, že na slavnostní zprovoznění ve čtvrtek 4. listopadu přišlo celé vedení radnice a i další hosté si před prohlídkou sálů zuli boty. Na nové podlahy vstoupili v ponožkách jako Japonci do šintoistické svatyně a v oblecích přestřihli pásku.

Zvelebování školních prostor pro výuku tělocviku vypuklo letos v červnu. „Vše se nám podařilo dokončit do září,“ sdělil ředitel školy Jan Peška. Modernizace tělocvičen se vyšplhala na téměř 2,8 milionu korun a rekonstrukce dívčích a chlapeckých toalet na 3,3 milionu korun. Město pokrylo část investice z dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj.

Den před slavnostním otevřením přijela do školy skupina vrcholových sportovců v čele s olympijským vítězem Davidem Svobodou. Desítky dětí si s nimi celé dopoledne užívaly pohyb v obou tělocvičnách. Bylo to v rámci dětského olympijského víceboje organizovaného společností Sazka, která si mezibořskou školu pro tuto aktivitu vybrala.

Větší z tělocvičen slouží pro míčové hry, menší pro gymnastiku. Nové jsou podlahy, opláštění a ochranné sítě, škola navíc dokoupila další náčiní. Vylepšené toalety jsou hned vedle šaten. „Jsem rád, že tyto akce dopadly velice dobře a že má slova, aby se město Meziboří stalo sportovním, rehabilitačním a turistickým centrem, se postupně naplňují. Základní škola, naše výkladní skříň, na tom úspěšně participuje,“ prohlásil starosta Petr Červenka. Obnova zařízení školy má v příštích letech pokračovat.

Sport a školství historicky úzce souvisí s rozvojem Meziboří. Oba rezorty stály u samého zrodu tohoto atypického severočeského městečka. To vznikalo od 50. let z torza téměř zaniklé sudetské vsi a zpočátku bylo rozsáhlým učňovským střediskem vychovávajícím kvalifikovanou pracovní sílu pro průmyslové podniky v Mostecké pánvi. Na vzdělávání se nabalily pohybové aktivity pro místní mládež. Sportovní stadion a hala v Meziboří byly otevřeny v roce 1958.

Už tehdy fotbalisté hráli krajský přebor, stolní tenisté druhou ligu a judistický oddíl byl dokonce v první lize. Od 60. let byl Baník Meziboří druhou největší tělovýchovnou jednotou v okrese Most, která poskytovala díky osvětlené sjezdovce zázemí i lyžařům. Soutěží na Meziboří se běžně zúčastňovaly stovky sportovců.

V 70. letech minulého století mělo Meziboří skoro 10 tisíc obyvatel, z nichž významnou část tvořili učni na místních internátech. Základní škola vznikla v roce 1967 a dodnes pomáhá udržovat v horách mladé rodiny. Hlavním sociálním problémem Meziboří po úbytku obyvatel zůstává stárnutí populace. Cílem je proto investicemi do občanské vybavenosti do roku 2027 zvýšit podíl mladých a zaměstnaných lidí. Ti se v posledních letech do Meziboří rádi stěhují hlavně z okolních měst v údolí. V anketě, která se stala součástí Programu rozvoje města Meziboří na období 2020-2027, obyvatelé na Meziboří nejvíce ocenili zeleň, čistotu a klidný způsob života.