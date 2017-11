Mezi Mostem a Osekem pojedou místo vlaků autobusy

Most - Výluka na železnici se v plánu na přelomu listopadu a prosince.

Na železniční trati 135 Most - Moldava v Krušných horách bude výluka v úseku Most - Louka u Litvínova. Správa železniční dopravní cesty uzavře kolej 27., 28., 29. a 30. listopadu a 1., 4. a 5. prosince vždy od 8 do 15 hodin.

Trať mezi stanicemi Most a Louka bude pro všechny vlaky zcela neprůjezdná. Proto nahradí České dráhy čtyři vlaky (6706, 6709, 6710, 6711) jedoucí v době výluky v úseku Most až Osek město a opačně náhradní autobusovou dopravou.