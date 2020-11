Městská policie v Mostě do konce roku posílí. V jejích řadách bude sto uniforem

Do konce roku plný stav. Městská policie v Mostě posiluje, do prosince se její řady rozšíří na sto strážníků. To je nejvíc za celou její historii. Vyšší počet strážníků je třeba, hlídky zaměstnávají především vyloučené lokality. Zvyšuje se také aktivita veřejnosti, která strážníkům předává více oznámení.

Hlídky městské policie na pravidelné pochůzce mosteckou Stovkou. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Vokurka

Získat nové posily pomáhalo městské policii několik faktorů. Roli hrál náborový příspěvek od města ve výši 20 tisíc korun a zřejmě i letošní situace kolem epidemie. Strážníky se totiž podařilo získat v této době. „Myslím, že nám v této oblasti paradoxně pomohl zásah ekonomiky koronavirovou krizí, kvůli které uchazeči vnímají práci u městské policie jako stabilní zaměstnání se slušným příjmem,“ domnívá se Jaroslav Hrvol, ředitel městské policie. Zásluhy přikládá i výrazné náborové kampani a platové politice města. „Podařilo se nám vyjednat s vedením města jeden z nejvyšších rizikových příplatků, takže naši strážníci mají vyšší platy než ve většině okolních měst a už tolik neodcházejí za lepší výplatou,“ doplňuje Hrvol. Noví strážníci mají posílit především pěší hlídkovou činnost, která je podle Hrvola v očích veřejnosti možná lépe hodnocená než motohlídky. „Lidé nám často vyčítají, že se strážníci projíždějí v autech, že pěší hlídky vidí jen minimálně nebo je nevidí v noci, ale není to pravda. Na každé směně je vždy zajištěna pěší hlídka, po celých 24 hodin,“ vypočítává. Restart házené příští víkend? Musí přijít výjimka. Zádrhel je v testování Přečíst článek › Městská policie v Mostě řešila v minulém roce 1181 přestupků proti pořádku. Kde to bylo, nejspíš nikoho nepřekvapí. „Nejvíce přestupků městská policie registruje v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí. Dochází tam ke znečišťování veřejného prostranství, zakládání skládek a odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, vandalismu a podobně,“ vyjmenovává mluvčí městské policie Veronika Loucká. Výrazně tu řeší strážníci i rušení nočního klidu. Zdroj: Městská policie Most Nejproblematičtější jsou takzvané Stovky – bloky 89 až 100 v ulici Budovatelů. Městská policie v Mostě využívá jako nástroj prevence takzvanou přestupkovou mapu. „O každém přestupku strážník vypracuje do speciálního systému městské policie úřední záznam a zároveň vyznačí do interaktivní mapy, kde k němu došlo s přesností na metry, a čas události,“ popisuje mluvčí. Systém pak dokáže vygenerovat takzvanou teplotní mapu, ze které je patrné, kde a k jakým přestupkům dochází a kde zasahují strážníci nejčastěji. Strážníci pak podle toho volí nástroje, jak přestupkové jednání snížit. Naopak nejklidněji je v lokalitě Zahražany. „Převažují tu přestupky v dopravě, ostatních přestupků je minimum,“ potvrzuje Loucká. U Lidlu v Mostě zruší přechod a postaví nový. Miniaturní kruhový objezd zvětší Přečíst článek › Městská policie letos a loni musela vícekrát likvidovat v ulicích injekční stříkačky než v minulých letech. Platná je v tomto případě především spolupráce s občany, kteří nálezy hlásí. Jejich aktivita v posledních letech obecně roste, strážníky volají k řešení problémů častěji. „Oproti roku 2014 je počet přijatých oznámení téměř dvojnásobný,“ dodává Veronika Loucká.

