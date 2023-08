Jednotka sboru dobrovolných hasičů Most pomáhala v neděli večer při záplavě silnice u jezera Most. Voda se zde nashromáždila kvůli závadě na kanalizaci po vydatném dešti.

Hasiči odčerpávají vodu. | Foto: Se souhlasem Města Most

"Město Most závadu na kanalizaci reklamovalo u zhotovitele stavby. Do konce srpna 2023 by měly být na systému kanalizace provedeny takové úpravy, aby k těmto situacím již nedocházelo," uvedla mluvčí města Klára Vydrová.