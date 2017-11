Město Most se už připravuje na dvoukolovou volbu prezidenta

Most - Úředníci už přijímají žádosti o voličské průkazy. Vzniklo virtuální informační místo.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Radnice v Mostě se chystá na lednovou volbu prezidenta České republiky. Na úřadě funguje Informační centrum pro volby, které už přijímá žádosti o voličský průkaz pro hlasování mimo bydliště. Na radničním webu vznikl odkaz, na němž lidé najdou postupně všechny důležité informace.

Volba prezidenta proběhne ve dvou dnech, v pátek 12. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo bude také dvoudenní, v pátek 26. a 27. ledna. Volit se bude na stejných místech jako v říjnu při volbách do Sněmovny.