O čem se mluvilo, je potvrzeno. Zastupitelstvo Mostu schválilo ve čtvrtek 14. září zpoplatnění odpadu na území města od 1. ledna 2024. Celkový výnos v řádu desítek milionů korun půjde do zlepšení svozu odpadu, umožní nákup nových kontejnerů a má zajistit větší pořádek ve městě.

Vyvážení odpadu z kontejnerů a popelnic. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Roční poplatek bude ve výši 840 Kč za osobu. Bude povinný pro všechny lidi, včetně dětí, s trvalým pobytem v Mostě a pro vlastníky místních bytů, rodinných domů či chat, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Kromě osob, které jsou z placení osvobozeny ze zákona, nebudou za odpad platit Mostečané starší 65 let, za které uhradí poplatek radnice.

„Částka 840 korun je dělitelná dvanácti, aby ji kdokoliv mohl uhradit v měsíčních splátkách,“ sdělil primátor Marek Hrvol (ProMost). Senioři byli podle něj osvobozeni od poplatku, protože si tento benefit zaslouží. „Je to skupina, která je ohrožena příjmovou chudobou,“ dodal primátor.

Obyvatelé Mostu odpad neplatí od roku 2007. Radnice ale nyní za ně platí dvakrát víc, protože svoz a likvidace odpadu postupně podražil. Novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství podpořila ve čtvrtek většina zastupitelů, část opozice nesouhlasila.

* Například čtyřčlenná rodina, dva dospělí a dvě děti, zaplatí městu ročně za odpad celkem 3 360 korun (v přepočtu na den je to 9,20 Kč).

* Poplatek lze hradit od 1. ledna jednorázově či po splátkách, například měsíčně. Důležité je, aby celý poplatek byl zaplacen do 31. prosince každého roku.

* Poplatek lze hradit převodem na účet města nebo v pokladně magistrátu v hotovosti či platební kartou.

* Novinkou bude možnost hradit poplatek přes Portál občana, jenž umožní i QR platbu. Vlastníci nemovitostí se musí k poplatku přihlásit pomocí formuláře, který bude k dispozici na webu města, v Portálu občana nebo v budově magistrátu.

Proti poplatkům jsou hlavně lidé s nízkými příjmy. „Nesouhlasím s tím z finančních důvodů, protože na Mostecku je spousta lidí bez práce a na nový poplatek nebudou mít peníze,“ sdělila Deníku 58letá Květa z Mostu. Obává se, že další výdaje zatíží i její domácnost. „Kde na to brát? Manžel je invalidní důchodce a já jsem momentálně v marodním stavu a nevím, co bude dál,“ uvedla s tím, že její děti mají čtyřčlenné rodiny, které budou muset hradit za odpad sumu v řádu tisíců korun.

„Je to šílenost, nemám slov,“ řekla 45letá Marcela z Mostu, jejíž domácnost čítá sedm lidí, hlavně dětí. Nezaměstnaná matka zřejmě kvůli vzrůstu životních nákladů v roce 2024 požádá sociálku o zvýšení příspěvku na bydlení.

„Vzhledem k tomu, jak se všechno zdražuje, se nedivím, že město zavádí poplatek za odpad,“ uvedla 76letá Milena z Mostu.

Nevěří však, že vybrané peníze výrazně zlepší pořádek ve městě. „Myslím si, že se to neuhlídá, protože lidi se chovají jako čuňata. Když jim něco upadne na zem, tak to tam nechají,“ dodala. Je ale ráda, že ona platit za odpad nebude, protože patří do věkové skupiny nad 65 let. „Je to příjemné, když vám někdo uleví. Mám jen důchod a nemůžu jít si někam přivydělat,“ řekla seniorka.

Poplatek za odpad zrušila přes 16 lety městská vláda SMM, která v roce 2006 vyhrála komunální volby se slibem, že zavede pro všechny Mostečany „odpad zdarma“.

Poplatek předtím činil 41 korun za osobu na měsíc, což bylo ročně 492 korun. Po zrušení povinného poplatku v roce 2007 každý vítěz voleb tento benefit zachovával. Celkové výdaje za odpad, hrazené z městské kasy, mezitím stouply z 30 na 70 milionů korun ročně, což radnice nyní označuje za neúnosné. „Se stále zvyšujícími náklady trpí kvalita úklidu v našem městě. Potřebujeme Vaši pomoc! Jen za rohlík denně pro čistší Most!“ apeluje radnice na Mostečany v nové kampani zaměřené na třídění, úklid a placení.

Radnice předpokládá, že od lidí ročně vybere na novém poplatku přibližně 35 milionů korun. Seniorům nad 65 let, kteří platit nemusí, je přibližně 12 tisíc. Kvůli nové poplatkové agendě město přijme dva zaměstnance. Po neplatičích bude město úhradu poplatku vymáhat exekučně.

Z jednání zastupitelstva v Mostě.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„Je tu velká skupina obyvatel, kteří platit nebudou,“ upozornil Jiří Nedvěd z opozičního zastupitelského klubu Sdružení Mostečané Mostu (SMM). V Mostě je podle něj také hodně nájemníků bez trvalého pobytu, kteří se poplatku vyhnou. Zastupitel Roman Houska (nezařazený) navrhl motivovat poplatníky tím, že budou mít levnější MHD, což neprošlo.

Poplatek za odpad v Mostě bude od 1. ledna 2024 činit 840 Kč za osobu za rok (v přepočtu na den je to 2,30 Kč). Poplatníkem je fyzická osoba s trvalým pobytem v Mostě, včetně dětí a lidí na sociálních dávkách, a vlastník nemovitosti (bytu, rodinného domu, domu pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna v Mostě.

Od poplatku jsou nad rámec zákona osvobozeni lidé nad 65 let věku. Poplatek lze hradit po splátkách, například měsíčně. Důležité je, aby celý poplatek, byl zaplacen do 31. prosince každého roku. Poplatek lze hradit převodem na účet města nebo v pokladně magistrátu v hotovosti či platební kartou. Novinkou bude možnost hradit poplatek přes Portál občana, jenž umožní i QR platbu.

Vlastníci nemovitostí (byt, rodinný dům, stavbu pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, se musí k poplatku přihlásit pomocí formuláře, který bude k dispozici na webu města, v Portálu občana nebo v budově magistrátu.