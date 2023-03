Luboše Trojnu do ankety, kterou pořádají regionální noviny Český Metropol, nominovalo město Most. „Nominaci od našeho zřizovatele beru jako ocenění práce celého našeho kolektivu. Je to o týmové práci, o synergiích, o důležitosti konkrétních cílů, ale i o vizích, které se dnes zdají snem," uvedl Luboš Trojna. "Je to o sebedůvěře jedinců i kolektivu, o iniciativě, představivosti, o nadšení, které ale musí být ovládáno a usměrňováno, je to o zvyku dělat více, než se po nás chce, je to o umění vystoupit ze své komfortní zóny. A toho je kolektiv městské správy schopen. Takže tu nominaci beru s velkou pokorou jako poděkování naší organizaci ze strany města,“ komentoval dále svoji nominaci Trojna.