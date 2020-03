"V základních školách zřizovaných městem Most nebudou fungovat družiny, školní jídelny ani zájmové kroužky. Mateřských školek se toto opatření nyní netýká. V důsledku přijímání preventivních opatření a oslabení pedagogického sboru však může dojít k přerušení provozu i u mateřských škol. Tuto situaci dále vyhodnocujeme," sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Až do odvolání platí také zákaz kulturních a sportovních akcí s účastí nad 100 osob. U organizací zřízených městem Most se tento zákaz týká Městského divadla v Mostě, Divadla rozmanitostí, Střediska volného času, Sportovní haly Most (včetně tréninků), Městské knihovny Most a Aquadromu. Zrušeny jsou i všechny kulturní a sportovní akce pořádané městem Most. "Toto opatření se týká i všech plesů v kulturním domě Repre," dodala mluvčí.