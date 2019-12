Město Most chce pokračovat v nastaveném procesu výkupu bytů a zapojit se tak do výzvy Infrastruktura sociálního bydlení VI. obce pro potřeby sociálního bydlení.

Pohled na město Most | Foto: Deník / Martin Vokurka

V první etapě výkupu bytů realizovaných městem Most byly již uzavřeny čtyři kupní smlouvy na čtyři bytové jednotky za celkovou kupní cenu 1 820 000 korun. Vzhledem k vyhlášenému dotačnímu titulu by v průběhu roku 2020 mělo dojít k vrácení této investované částky, a to dokonce ve výši 90 procent uznatelných nákladů, které město na koupi vynaložilo.