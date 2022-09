Podobná opatření chystá město Most. To chce kromě malých slunečních elektráren na vytipovaných budovách zavést ve všech ulicích LED lampy. Výměna svítidel veřejného osvětlení bude postupná a vyžádá si přes 120 milionů korun. První etapu za zhruba čtyři miliony korun zajistí vybraná firma v oblasti křížení ulic Josefa Skupy a Budovatelů. Radnice chce využívat na jednotlivé projekty dotace až do výše 10 milionů korun. S větší úsporou energie má šanci získat v tomto limitu vyšší částky. „To je velmi pozitivní zpráva,“ upozornil primátor Jan Paparega na zářijovém zasedání zastupitelstva.

Také s Mostem spřízněná firma Sev.en Energy, která mimo jiné vlastní v regionu dva hnědouhelné lomy, se chytla nového trendu a chce vybudovat pět velkých fotovoltaických elektráren. „Tyto nové zdroje pozitivně ovlivní energetickou soběstačnost celého regionu,“ informoval manažer Pavel Farkač. Společnost zpracovává podklady ke stavebnímu povolení. Nové elektrárny v okolí Mostu a Litvínova by mohly začít vyrábět v roce 2025. Podle Farkače nebudou stát na zemědělských plochách, takže nehrozí zábor půdy pro farmaření. Z části se mají využít i některé opuštěné areály.

Už dříve oznámil rozvoj solární energetiky Horní Jiřetín, který usiluje o výhodné komunitní sdílení proudu. Páteří tohoto partnerského systému by bylo lokální společenství obce, firem a obyvatel, které proud samo vyrábí a spotřebovává.

Kromě zelené elektřiny se na Mostecku řeší teplo a teplá voda v budovách. Aktivní je v tom opět Meziboří, které je závislé na plynu. Během prvního pololetí tam cena tepelné energie zdražila dvakrát a dosáhla 1 700 Kč za GJ bez DPH, což je třikrát víc než před covidem. Soukromý dodavatel navíc nedávno v rámci úspor snížil teplotu vody o pět stupňů.

Starosta kvůli skokovému růstu ceny letos požádal o pomoc ministra průmyslu a obchodu. „Naší snahou je získat novou možnost vytápění pro naše občany napojením na horkovod z Litvínova tak, aby cena tepla a teplé vody byla jako v Litvínově či Mostě,“ uvedl Červenka.

Kdysi se v pětitisícovém Meziboří topilo uhlím, pak se ale kvůli ekologii přešlo na plynové kotelny v privatizovaném tepelném hospodářství. Kdyby vláda cenu energie v září nezastropovala, platilo by město měsíčně celkem o milion korun víc. Kolik to bude se státní pomocí, ukáže aktuální spotřeba.

Napojením Meziboří na centrální horkovodní síť vycházející z velké teplárny v Komořanech u Mostu se má po volbách zabývat nové mezibořské zastupitelstvo. Otázkou je, kdo stavbu v horském terénu zaplatí. Z komunikace starosty a státní správy vyplynulo, že se nabízí možnost využít evropských dotací.

Podle starosty energetická krize ukazuje, že město nemůže být závislé na jednom médiu. Teplárnu, která kromě uhlí využívá i biomasu, označil za silného a stabilního dodavatele. Červenka proto doufá, že reálnost rozšíření centrálního horkovodu do Meziboří potvrdí studie proveditelnosti. Za velký úspěch by považoval, kdyby se stavba zvládla do tří let.

„Nebráníme se tomu, pokud to bude technicky možné a ekonomicky rentabilní,“ vyjádřila se k mezibořské iniciativě mluvčí společnosti Severočeská teplárenská Miloslava Kučerová.

Tato firma, která zásobuje teplem ze sesterské komořanské teplárny 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, v září oznámila, že do konce letošního roku žádné úpravy ceny nechystá. Cena tepla je stejná jako na začátku tohoto roku. Ke změně dojde až v roce 2023. Teplárenská společnost předpokládá nárůst ceny pro příští rok opět pouze o inflaci. Konečná čísla sdělí odběratelům během podzimu.