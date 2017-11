Města chtějí více investovat do dopravy a budov. Chystají se velké projekty

Most, Litvínov – Most a Litvínov připravují velké stavební akce, některé jsou v plánu už v roce 2018.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Most chystá na příští rok řadu oprav, nových staveb a projektů. Mají stát přes dvě stě milionů korun. Návrh nového městského rozpočtu proto počítá se sedmdesátimilionovým schodkem.



„Je to způsobené investicemi, ne tím, že bychom projídali běžný provozní rozpočet města,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol.



K největším investicím plánovaným na rok 2018 patří rekonstrukce nevyhovujícího, devadesát metrů dlouhého silničního mostu do Rudolic. Stavba, která omezí dopravu na okraji města, se odhaduje na více než šedesát milionů korun. Město počítá s dotací od Státního fondu dopravní infrastruktury. Nosná konstrukce mostu je ve velmi špatném stavu, proto stavbaři železobetonový objekt z větší části odstraní a na stejném místě nahradí novým přemostěním přes řeku Bílinu a železniční trať. Do příští středy město čeká na nabídky stavebních firem. Vítěz zakázky má most uzavřít v květnu a nový postavit za deset měsíců. Během uzavírky bude sloužit provizorní lávka pro pěší a inženýrské sítě, řidiče čeká objížďka.

Rekonstrukce mostu u nemocnice v návrhu rozpočtu není kvůli jednání o pozemcích. Investice se proto odkládá na rok 2019.

V plánu je lanové centrum a věž

Téměř jistá je v příštím roce výstavba lanového centra, takzvaného 3D bludiště, a vyhlídkové věže v parku Šibeník, což má stát kolem 25 milionů korun. V plánu je také rekonstrukce chladícího zařízení za 5,5 milionu korun na zimním stadionu a za více než 14 milionů korun výměna dlažby v bazénové hale aquadromu, kde se počítá s letní uzavírkou pro veřejnost. Podlaha, kterou prosakuje voda do strojovny, se měla opravit už letos, ale radnice nesehnala žádnou firmu. Proto chce novou zakázku vyhlásit na začátku příštího roku, aby bylo na přípravu více času.

Zastupitelstvo má o rozpočtu na rok 2018 rozhodnout 14. prosince. Letos měla radnice hospodařit se schodkem 25 milionů korun, ale v půlce roku vykázala přebytek přes 200 milionů. Podle Hrvola je letošní hospodaření konzervativní a v příštím roce, kdy město kasu více otevře, se zrealizují vybrané nastřádané projekty. Na další investice si město hodlá našetřit, hlavně na rekonstrukci kulturního domu Repre odhadovanou až na 400 milionů korun.

Město Litvínov má v zásobníku na rok 2018 investice za 176 milionů korun, z toho 35 milionů tvoří akce přecházející z minulých let. „Projektů je velké množství,“ uvedla místostarostka Erika Sedláčková. Radnice bude například pokračovat v přípravě na výstavbu plavecké haly, mostu přes ulici Mezibořská a dopravního terminálu u nádraží. Opravu si podle vedení města žádá i ulice Vančurova a navazující prostranství s chodníky a silnicemi.

K prioritám v Litvínově patří bezbariérovost školek. Město chce každý rok jednu mateřinku přizpůsobit potřebám handicapovaných dětí, aby pro každou čtvrť byla alespoň jedna bezbariérová. Začít by se mělo školkou v ulici Ladova.