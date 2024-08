Sedmdesátiletá Helena bydlí v mosteckém paneláku a kdyby mohla, tak by přitvrdila. Z kuřáky má špatné zkušenosti. „Kouření na balkonech bych jim zakázala. V zimě zase hulí na společné chodbě na patře, kde si otevřou okno a jako že kouří ven. Jenže když pak otevřete dveře do bytu, zápach vám jde dovnitř. Když přijde domů manžel, jako kdyby kouřil on, z chodby to domů prostě přitáhne,“ zlobí se Mostečanka.

Družstvo provádí správu téměř 22 tisíc bytových jednotek a řídí se nařízením vlády z roku 2013, že ve společných prostorách bytových domů (sklepy, chodby, výtahy, schodiště) je kouření zakázáno. Je to zakotveno v domovních řádech Krušnohoru a měly by na to upozorňovat i informační tabulky na chodbách.

Část obyvatel přesto zákaz kouření na chodbách nedodržuje. Podobné by to zřejmě bylo i v případě balkonů. Pokud v domech dochází k porušování zásad občanského soužití a sousedských vztahů, lze se domáhat ochrany soudní cestou

Deník oslovil několik dalších vlastníků či správců bytů na Mostecku, ale zákaz kouření na balkonech či lodžiích v domovních řádech neevidují.

„Sem tam se objeví nějaká stížnost na kuřáky, ale víc je už omezovat nechceme. Pokud se chovají tak, že z balkonu neklepou popel dolů na souseda, tak s tím problém nemáme,“ řekl Petr Červenka, starosta Meziboří, které vlastní pár set bytů. Větší města v okolí svůj bytový fond, až na malé výjimky, privatizovala. Například město Most si ve svém majetku ponechalo jen specifické sídliště Chánov.

Na běžných sídlištích se někteří kuřáci snaží místním podmínkám přizpůsobit. „Je na vlastníkovi bytu, co nájemci dovolí. Já chodím kouřit ven, protože nemám balkon. Z okna doma nekouřím, protože by to mohlo někomu nade mnou nebo pode mnou vadit. Kdybych klepal popel, tak by byl dole bordel a ten já nemám rád. V bytě nekouřím, protože nechci, aby mi smrděl. Venku je to pro mě lepší a sebere to jen pár minut,“ řekl 37letý Václav z Mostu.

Podle 44leté Kateřiny by byl případný zákaz kouření na balkonech zbytečný. „Je to spíš o domluvě se sousedy. Když někdo řekne, že mu kouření vadí, tak tomu rozumím a respektuji to. Prostě půjdu kouřit ven,“ řekla Mostečanka.

Vzorový domovní řád Krušnohoru balkon zmiňuje v jiných souvislostech, konkrétně se jedná o vyvěšování a vykládání věcí. „Bydlící nesmí bez písemného souhlasu družstva, respektive společenství vlastníků, umísťovat na vnější konstrukce například balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu, anténní stožár a podobně jakákoliv zařízení nebo předměty,“ píše se v dokumentu, který je dostupný na webu družstva.

Květiny na balkonech či lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu a při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala do nižších podlaží a nesmáčela zdi. „Balkony, lodžie a terasy musí být udržovány v čistotě,“ dodává řád.

Ten zlínský je přísnější a stanovuje další pravidla. „Na balkonech může být vyvěšené prádlo a ostatní věci jen do té úrovně, aby neobtěžovalo, respektive neomezovalo výhled ostatním nájemcům či vypůjčitelům bytů či nebytových prostor.

Je nutné sušit prádlo řádně odstředěné, které neznečišťuje okna, římsy a nekape na přilehlý chodník. Není dovoleno instalovat zařízení na sušení prádla na okna a na vnější stranu balkónového zábradlí,“ stojí v domovním řádu moravského města.

„Květinové nádoby nesmí být zavěšovány na vnější stranu balkonů. Není dovoleno vyhazovat jakékoliv předměty z oken, balkonů nebo světlíků a není dovoleno čistit obuv z balkonů ani oken,“ upřesňuje řád.

Kouření v domech patří k rizikovým činnostem. „Měli jsme zásahy, kdy hořelo na balkoně od nedopalků,“ řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan. Například v Mostě v roce 2012 kuřák odhodil z bytu vajgla a začal hořet balkon u sousedů v pátém podlaží věžáku za Rozkvětem. Kvůli kouři některé rodiny vyběhly ven. Žárem prasklo nové plastové okno a kouř se valil do bytu. Nikdo naštěstí nebyl zraněn.

V poškozeném bytě byl tou dobou jen pes a kočka. Utekli do předsíně, kde čekali na záchranu. Oheň hasiči zlikvidovali včas a zabránili většímu požáru. „Nebyl to jednoduchý zásah,“ řekl tehdy velitel zásahu. Nájemnice bytu během pár dní po požáru viděla několik dalších letících nedopalků.

Hasiči k podobným případům vyjíždějí několikrát do roka. Viníky není snadné usvědčit. Nedopalek jako důkaz shoří a ten, kdo ho vyhodil, se nepřizná.