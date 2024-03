„Celé to odstartoval Fík, protože k psovi psi patří,“ sdělil režisér a autor scénáře Jiří Kraus. Divadelníci přemýšleli, jak představení na motivy slavného Večerníčku ozvláštnit. Proto zašli do městského útulku, který má dobrou pověst, zda by byla možná spolupráce ve prospěch psů. Slovo dalo slovo, útulek dodal materiály a výstava na podporu adopcí mohla začít zároveň s premiérou Maxipsa Fíka v sobotu 23. března. Shodou náhod se záběry psů s jejich krátkým popisem divadlu zrovna hodily, protože po třech jiných výstavách byl galerijní prostor prázdný.

Výstava bude v divadle do konce května a má se průběžně aktualizovat. Psi, kteří získají majitele, dostanou na svůj výstavní profil cedulku, že jsou už zadaní, ale jejich snímek bude nad schody dál viset, aby motivoval další návštěvníky. Divadelníky potěší, když kterýkoliv pes z expozice najde nového lidského přítele. „Budeme mít radost z každé cedulky, že je pes zadaný,“ řekl Kraus, který chtěl kdysi studovat veterinu a zvířata ho provázejí celý život. Pokud bude mít výstava odezvu, mohla by se každé jaro opakovat.

V době premiéry Maxipsa Fíka byla v útulku dvacítka psů k adopci. A mezi nimi i Filip, který od zaměstnance zařízení Petra Bičíka rád dostává pamlsky a vrtí u toho ocasem. Bičík je přesto opatrný, aby i o jeho pes nepokousal. „Filípek má prostě takovou povahu, že nám tady zůstal. K sobě si nikoho nepustí a dokáže se projevovat agresivně. Co předtím všechno zažil, nevíme. Když nám sem přivedou psy z ulice, jejich historii obvykle neznáme,“ řekl Bičík.

Naštěstí se většina psů dostane znovu k lidem. Útulek měl třeba staršího belgického ovčáka odebraného veterinární správou, protože žil ve špatných a nevyhovujících podmínkách. Později si ho vzala jedna žena, aby pes mohl dožít doma. Podle Bičíka si psy berou k adopci různé skupiny lidí, senioři, mladé páry, rodiny s dětmi a lidé žijící sami.

Když se někomu líbí určitý pes, nedostane ho okamžitě. Proces trvá týdny a základem je postupné seznamování. „Pokud někoho zaujme nějaký pejsek, tak řešíme, v jakém bude prostředí, protože ne každý je vhodný třeba do bytu. Když je prostředí vyhovující, zájemce za pejskem musí chodit, aby si navzájem sedli,“ dodal Bičík. Podle něj je tento čas důležitý i z jiného důvodu. „Lidi si mohou vše v klidu ještě promyslet,“ dodal.

Veřejnost může útulku pomoci i jinak - finančním příspěvkem, darováním krmiva nebo dobrovolnickou aktivitou. Upozorňuje na to i výstava v divadle. Oblíbené je venčení psů dobrovolníky, kteří přicházejí od pondělí do čtvrtka a pomáhají psům se socializací. Většinou se hlásí do služby tři čtyři lidi denně, ale jednou se stalo, že všichni psi, které lze venčit mimo areál, byli na procházce. „Jeden pes šel dvakrát, protože když se vrátil s první vycházky, čekal tady na něj další člověk,“ sdělil zaměstnanec útulku. Podle něj je venčení pro psy největší dárek. „Pejsek je nejšťastnější, když s ním někdo tráví čas,“ vysvětlil Bičík.

Proto je útulek hodně aktivní na sociálních sítích, kde o své činnosti informuje. Díky tomu se o opuštěných psech i kočkách dozví víc lidí a za adopcí jezdí do Mostu chovatelé z celé republiky. Také zázemí útulku se neustále zlepšuje. Nedávno se začal rekonstruovat hlavní přístupový chodník v areálu. V plánu je i rozdělení společných venkovních výběhů u kotců na dvě části, aby do oploceného sektoru mohli být současně puštěni dva psi najednou. Pečují tu o ně jako rodina holčičky Áji z inscenace Maxipes Fík. Ten v pohádce vyrostl do nečekaných rozměrů, a přesto ho měli všichni rádi.