Benedikt, Most, Matylda. Rekreanti v Mostě si mohou vybrat ze tří jezer, což není jinde běžné. Díky kempu a zázemí pro vodní sporty řada lidí stále preferuje Matyldu. „Chodím sem léta. Pro mě je Matylda srdeční záležitost od té doby, co mi odešel manžel a já jsem tady trávila všechen volný čas. V ten daný moment jsem si tenhle areál zamilovala,“ svěřila se na Matyldě 68letá Hana, která občas zajede i k jezeru Most. „Je tam krásná voda, ta úplně hladí, ale u Matyldy je méně lidí,“ dodala.

Někteří lidé, kteří srovnávají Matyldu s Benediktem, třetím a nejmenším mosteckým jezerem, také upřednostňují Matyldu. „Já dřív jezdila na Benedikt, protože máme blízko zahradu. Takže jsme vždycky naskákali ve Vtelně do auta a jeli se vykoupat na Benedikt. Byl pěkný, když byl veliký, ale teď je tam vody méně než dřív,“ uvedla 77letá Zdena. Na Matyldě ocenila hlavně velké molo, jehož součástí je vestavěný dětský bazén. „To, co tu udělali pro děti, je úplně super. Děti se koupou na molu v jezeru, mámy sedí blízko nich a můžou být ve větším klidu,“ dodala seniorka.

Mládež relaxující na největším molu řekla, že střídá hlavně jezero Most a jezero Matylda. „Na Benďák moc nechodíme, nejsou tam velká mola jako tady,“ vysvětlil jeden ze studentů. Podle jeho kamarádky je na Matyldě lepší voda než na Benediktu, ale občerstvení je prý nejlepší u jezera Most. „Problém je tam ale s parkováním. Když jsme tam minule jeli autem, tak jsme ho neměli kam dát,“ upozornila. I kvůli návalům u jezera Most ze veder a kamenům na pláži, část mostecké mládeže preferuje menší Matyldu.

Most rozšíří skalní stezku k jeskyni. Podívejte, jak místní zvláštnost vypadá

Její zázemí se už vyrovnává tomu u jezera Most a v některých ohledech Matylda největší jezero předčí. Brzy se má rozsvítit kompletní veřejné osvětlení podél in-line dráhy na Matyldě a během léta chce město dokončit u hlavní pláže výstavbu dvou modulových objektů s novým občerstvením a toaletami. „V srpnu bude stánek rychlého občerstvení vybaven gastro zařízením,“ informovala radnice s tím, že probíhá další etapa realizace vodovodní a kanalizační přípojky.

O Matyldě

Umělé jezero o rozloze 39 hektarů na okraji městské části Souš byla napuštěna v roce 1992 jako rekultivace uhelného dolu Vrbenský (dříve Matylda) a začala sloužit příměstské rekreaci. Má hloubku jen čtyři metry. Oblíbená asfaltová dráha pro bruslaře, běžce a cyklisty měří 4 km. V areálu jsou kemp pro stany a karavany, hřiště, skokanský můstek pro akrobatické lyžování a centrum vodních sportů, WC a sprchy, půjčovna paddleboardů a vodních šlapadel, dětský bazén. Pravidelně se tu konají závody dračích lodí a další soutěže. Matylda je díky kempu důležitým místem pro ubytování fanoušků motoristických závodů na nedalekém autodromu. Kemp je provozován v době letní sezóny od 1. května do 30. září.

Na Matyldě jsou nyní tři stánky s občerstvením, z toho dva mobilní. Než se otevře nové občerstvení, bude u pláže stát mobilní Kavárna na ulici. Během prázdnin v ní rekreanti kupují hlavně ledové latte a mojito. Nejvíce rušno bývá v pátek a sobotu, ale záleží na počasí. „Nedávno jsme tu byli s kolegou, a to jsme se třeba dvě hodiny prostě nezastavili, protože jsme tu měli furt lidi,“ sdělila kavárnice Sofie Mrázová.

Pojízdný stánek Romana Hory na Matyldě má otevřeno zhruba od 9 do 20 hodin. Prodejce si na nedostatek zákazníků nemůže stěžovat. Za vedra chtějí především pití, zmrzlinu, ledovou tříšť, mojito a pak něco k jídlo. „Já jsem spokojený,“ řekl prodejce. Na malém prostoru nabízí od všeho něco. Má i langoše, pizzu, klobásy, párek v rohlíku, kávu, točené pivo, nealko i kofolu. „Takhle by to mělo vypadat, aby rodina nemusela stát dvě fronty jako u jezera Most. U mě koupí všechno najednou a odchází spokojena. Vše mám blízko u sebe. Vím, kam mám sáhnout a lítá to. Dělám v tom už pětadvacet let,“ sdělil Hora, který má v Mostě cukrárnu a občerstvení na Matyldě má jako přivýdělek.

Působivou lesní kapli na Mostecku nikdo nedokázal dokončit. Další je už ruinou

Výhodou Matyldy je, že oproti jezeru Most má tábořiště s plochou pro stany a karavany, dále recepci s toaletami, sprchami, kuchyňkou a dalším zázemím pro rekreanty a hosty kempu. V něm jsou i elektrické přípojky. Celý areál a plocha pro táboření ještě víc ožije v posledním červencovém týdnu. V neděli 23. července budou na Matyldě závody v triatlonu (Krušnoman Cross Triathlon) a poté tábořiště obsadí fanoušci mistrovství světa superbiků, které se koná od 28. do 30. července na blízkém autodromu. Tam se největší motocyklová show přesouvá z italské Imole. „Závody superbiků na autodromu loni přilákali téměř čtyřicet tisíc návštěvníků a slibují opět skvělou podívanou,“ sdělil mluvčí autodromu Radek Laube.

Kdo do Mostu dorazí na celý víkend, zažije v kempu Matylda doprovodný program. Na podpisovou show za fanoušky k jezeru dorazí přední jezdci šampionátu, například Scott Redding nebo Garrett Gerloff. Páteční i sobotní program v kempu doplní DJs, koncert, soutěže a další aktivity, na které je vstup zdarma.

Jezero Matylda - ceny



Kemp (ceny za 1 noc)

dospělí: 70 Kč

dítě od 6 do 15 let: 35 Kč

stan: 70 Kč

osobní auto: 60 Kč

obytný přívěs: 100 Kč

karavan: 150 Kč

motocykl: 40 Kč

elektrická přípojka: 135 Kč

rekreační poplatek /osoba nad 18 let/noc: 10 Kč



Občerstvení

Občerstvení - autokemp Matylda (dřevěný stánek se zastřešenou terasou)

pivo točené (desítka) 0,5l: 38 Kč

malinovka 0,5l: 30 Kč

párek v rohlíku: 38 Kč

hamburger: 45 Kč

hranolky: 60 Kč

pizza: 145 Kč

espresso: 50 Kč

ledová káva: 50 Kč



Kavárna na ulici

espresso: 45 Kč

cappucino velké: 80 Kč

latte velké: 83 Kč

ledové latte: 80 Kč

limonáda: 60 Kč

mojito: 110 Kč

Gin Tonic: 95 Kč

americano: 69 Kč



Pojízdné občerstvení

klobása: 120 Kč

langoše: 120 Kč

párek v rohlíku: 40 Kč

točené pivo (jedenáctka): 40 Kč

kofola: 40 Kč

malinovka: 40 Kč

ledová káva: 80 Kč

turecká káva: 30 Kč

latte: 50 Kč

mojito: 120 Kč

zmrzlina: 20 Kč