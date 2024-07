V pondělí večer došlo na jezeře Matylda u Mostu k tragické události. Pod hladinou zde zmizel nezletilý hoch, po 20. hodině záchranáři vylovili už jen jeho tělo. Ihned po neštěstí se začaly ozývat hlasy volající po zřízení služby plavčíka, a to nejen na Matyldě, ale třeba i na dalších mosteckých vodních plochách určených ke koupání. Mostecká radnice není proti, brzy to však nebude.

Po pondělním utonutí 14letého chlapce v jezeru Matylda začalo i vedení Mostu diskutovat o zvýšení bezpečnosti v přírodních koupacích areálech, kde se očekává další růst návštěvnosti. Město zváží nasazení plavčíků, případně záchranářského člunu. Případná změna si však vyžádá víc času na přípravu a vybudování zázemí. Deníku to v úterý 16. července řekl primátor Marek Hrvol.

„Samozřejmě je nám líto, co se na Matyldě stalo,“ sdělil za vedení města primátor. Radnice nyní nebude přijímat žádná zvláštní opatření a tuto sezonu bude koupání na volně přístupné Matyldě nadále v režimu na vlastní nebezpečí, stejně jako na jezeru Most či Benedikt.

Podle primátora však na radnici sílí názory, že příměstské rekreační areály, zejména největší jezera Most a Matylda, která se rychle rozvíjejí a přitahují během léta čím dál víc lidí, potřebují nový dozor. Primátor nevyloučil, že v příštím roce město rozšíří své služby o plavčíky.

Hrvol toto téma otevřel v úterý na jednání se zástupci Technických služeb města Mostu, které mají areály ve správě. Začne se tak diskutovat o tom, jak by mohla nová služba fungovat. Podle primátora se nabízí možnost, aby plavčíci, kteří by se jako brigádníci u vody střídali, dohlíželi kvůli rozlehlosti jezer jen na místa, kde se koncentruje nejvíc lidí. Jednalo by se tedy o hlavní pláže, které by byly monitorovány zřejmě od poloviny června do konce září.

Podle Hrvola je také potřeba zvážit zavedení vodní záchranné služby na jezeru Most, kde není plavidlo pro pomoc lidem, kteří se dostanou dál od břehu a ocitnou se v ohrožení života. Primátor připustil, že pravděpodobnost výskytu mimořádných situací nyní roste nejen kvůli vysoké návštěvnosti, ale i v souvislosti s otevřením první půjčovny paddleboardů, kajaků či plánovaných šlapadel. Na hladině jezera Most se tak pohybuje víc rodin s dětmi a začátečníků.

„Počet nešťastných událostí může narůstat, a proto je třeba probrat různá opatření, aby byla v areálech co nejvyšší bezpečnost,“ dodal primátor.

Co dělat v případě, že se někdo topí?

"Jakmile vidíte tonoucího člověka, tak byste si měli velmi dobře rozmyslet, zda jste schopní jej vytáhnout a zachránit. Je velké riziko, že vás tonoucí může utopit – a to se může klidně jednat o desetileté dítě," připomíná vedoucí školícího střediska pro záchranářeMarek Hylebrant.

Pokud se pro pomoc rozhodnete, radí záchranář tonoucímu hodit nejprve kruh, větev, či vylitou pet lahev, aby se toho mohl chytit. "Pak je fajn vzít třeba lodičku. Pokud tato možnost není, nezbývá, než pro tonoucího jít. Pokud ale nejsem schopen nebo neumím plavat, tak se do toho nepouštím."

Následně připlaveme k člověku a sledujeme jeho stav. Pokud je v bezvědomí, tak ho otočíme zády k sobě a plaveme ke břehu, vytáhneme ho tak, aby měl hlavu nad hladinou. Nikoli pod vodou. "Velký pozor dáváme, pokud se dere o život. Tonoucí by nás mohl stáhnout pod vodu a můžeme se utopit oba. Je mnoho případů, kdy zachraňující utone při záchraně," připomněl Hylebrant s tím, že v tomto případě člověka musíte nechat vyčerpat tak, abyste ho mohli vytáhnout. "On v dané situaci nerozlišuje, kdo jste a co se děje. Pokud by se vás chytil, tak je nejlepší se nadechnout, a s ním se potopit, on nechce být pod vodou a pustí se, nebo se odtáhnete," dodal.

Samozřejmostí by mělo být přivolání záchranné služby. Dále zjišťujeme, zda dotyčný dýchá, nebo jestli na nás reaguje. "Pokud ne, zakloníme hlavu a začneme do něj dýchat, pět úvodních dechů. Potom pokračujeme masáží srdce po třiceti stlačeních," popisuje záchranář.

Dále pokračujeme 30 stačeními na dva vdechy. Voda se odnikud nevylévá, jen se zakloní hlava, tím se otevřou dýchací cesty. "Je lepší kombinovat masáž s dýcháním, ale pokud to není možné, vytéká z něho žaludeční obsah, má na obličeji krev, tak alespoň masírujeme, a to do doby než přijede záchranná služba," radí Marek Hylebrant.