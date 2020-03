Radnice o tom informovala na svém facebookovém profilu. Reagovala tak na další vývoj pandemie koronaviru a na nová omezení nařízená vládou.

"Všichni se musíme chovat zodpovědně a minimalizovat riziko dalšího šíření nákazy COVID-19 v řadách našich obyvatel,“ sdělil primátor Mostu Jan Paparega v novém prohlášení na webu města. Mostečany vyzval k dodržování omezení.

"Budeme to kontrolovat," řekl Deníku ředitel městské policie Marek Hrvol. Strážníci budou častěji zajíždět na Benedikt i Matyldu a návštěvníky budou poučovat a bez sankcí vykazovat, aby se v městském rekreačním zařízení se sportovišti a prolézačkami pro děti nevytvářely skupinky. Na Benediktu bude dohled snadnější, protože v přístupu do areálu brání plot, který by měl být zamčený. Matylda oplocená není, takže strážníci počítají s tím, že tam bude pronikat více lidí.

Stejné opatření jako radnice udělal Hipodrom Most, který celý svůj areál zavřel pro veřejnost. "To znamená, že uzavřena bude také inline dráha, griloviště nebo dětské centrum," oznámila společnost na Facebooku.

Radnice vyzvala své organizace, aby nadále snižovala rizika nákazy. Doporučení se týká například Městské správy sociálních služeb, Mostecké bytové, divadla či technických služeb.

Nadále funguje MHD, svoz odpadků, pohřebnictví, provádění staveb a další veřejné služby.

Do odvolání je podle nového opatření mimo provoz služba Taxík Maxík nebo prodej jízdenek u řidičů MHD.

Do městských autobusů se může nastupovat všemi dveřmi. Od pondělí 16. března si mohou lidé zdarma pořídit přenosnou čipovou kartu na MHD s minimálním dobitím elektronického jízdného ve výši 50 Kč. Radnice také oznámila, že kartu cestující dostanou v předprodejních a informačních kancelářích zdarma bez žádosti a nebude vázána jen na jednu osobu, bude tedy přenosná. Předprodejní místa nejsou omezena, pouze na předprodeji u bývalých Báňských staveb je omezen vstup na jednotlivé osoby, aby nedocházelo k hromadění osob v místnosti.