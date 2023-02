Šerpování, házení peněz do plachty, zpívání s učiteli a také spousta tance, pití a jídla. Kdysi by nikoho nenapadlo, že se bujaré maturitní plesy budou konat v menší podzemní vinárně mosteckého hotelu Cascade, když hned vedle stojí velký kulturní dům Repre se sálem až pro 1 200 lidí. Jenže Repre je kvůli špatnému technickému stavu třetím rokem zavřené, a tak pořadatelé plesů musí stále hledat prostory jinde a uskromnit se. Zrekonstruovaný společenský sál a k němu dva salónky nabízí od ledna právě Cascade, které patří městu.

„Jsme jedna třída, takže se nám líbilo, že je to tady v hotelu takové komornější. A také jsme rádi, že pronájem byl přívětivý,“ vysvětlil Deníku výběr místa student Jan Král, když v pátek 10. února večer hotel ožil maturitním plesem mostecké průmyslovky. Byl to vůbec první bál studentů po loňské renovaci interiéru. Maturanti zajistili pro sebe a návštěvníky tančírnu v suterénu a salónky v přízemí. „Máme to hezky rozdělené. Patro nahoře, patro dole, což je vlastně dokonalé, protože rodiče můžou být ve vlastním klidu a my si to taky můžeme společně užít s kamarády. A hlavně, ty prostory jsou nově zrekonstruované. Takže nádhera,“ dodal maturant.

V jeho třídě je dohromady šestnáct kluků, kteří museli utáhnout organizaci i financování celého plesu. „To není vůbec jednoduché,“ sdělila třídní učitelka Miroslava Jeřichová, která v přestávce před noční tancovačkou netajila spokojenost s hotelem. Pedagožka má dlouholeté zkušenosti z Repre, kde v minulosti obvykle několik maturitních tříd najednou zaplnilo kulturní dům a návštěvnost byla kolem tisícovky lidí. „Tím, že jsme teď jen jedna třída, tak se nám komornější prostředí v hotelu samozřejmě hodí víc a je to ideální. Celé Repre bychom neutáhli,“ řekla.

Most bude mít dvě kina. Knihovna se nemá bourat kvůli Repre, odkud odvezou umění

Pronájem plesové části hotelu stál třídu 25 tisíc korun. Kapacita vinárny s tančírnou je 117 míst k sezení, ale využít lze další prostory o celkové kapacitě až 350 míst. Maturanti z průmyslovky měli původně zamluvený lednový termín na ples v městském kulturním domě Citadela v Litvínově, ale tam by za větší prostor platili víc. Rozhodla také snadnější dostupnost, protože většina třídy bydlí v Mostě.

Přestože v Cascade budou další plesy, například 17. února softbalistů, zájem o litvínovskou Citadelu je stále enormní. „Zájemci o plesy si už rezervují termíny na další sezonu a pátky a soboty postupně zaplňují. Dokonce se ptají i na rok 2025,“ sdělila vedoucí Citadely Lenka Pecová.

Citadela profituje z toho, že je od roku 2020 největším fungujícím kulturním domem v okrese, kde na trůnu vystřídala opuštěné Repre. Do Litvínova se přesunuly například plesy mosteckého gymnázia, Střední školy technické či dračích lodí, čím se zvyšuje obrat kulturního domu. „Pro Citadelu je to velké plus,“ uvedla vedoucí zařízení, kde se konají i filmová a divadelní představení, koncerty, besedy, kvízy a taneční kurzy. Kapacita hlavního sálu je téměř 400 míst na sezení a dalších 200 míst na stání, takže maturanti mohou prodat až 600 vstupenek na ples v Citadele.

Mostecké Repre se má začít rekonstruovat letos na podzim, kdy je v plánu vyklízení a bourání v interiéru, jehož podstatnou část zabere městská knihovna. Pokud nenastanou komplikace, nové společenské a vzdělávací centrum bude kompletně zmodernizované do prosince 2026. Hlavní sál bude opět dvoupatrový, ale multifunkční, aby se v něm mohly kromě větších plesů a koncertů pořádat například konference. „Víceúčelový sál v Repre bychom chtěli využívat celoročně. Nebude konkurovat menšímu sálu v Cascade, protože ten je vhodný pro jiné typy akcí,“ řekl primátor Marek Hrvol. Radnice, jež v centru vlastní i atraktivní budovu divadla, hodlá v budoucnu nabídku všech služeb propojovat a očekává synergický efekt v rámci cestovního ruchu. Záměrem je přilákat co nejvíce klientů do Repre, ubytovat je v sousedním hotelu a poskytnout jim také atypické reprezentativní zázemí v blízké divadelní budově. „Společný potenciál tří strategických budov v centru je obrovský,“ uvedl primátor.

Z nejhoršího hřiště v Mostě bude parkoviště. Lepší než nic, řekli lidé

Zatím ale musí radnice kvůli uzavřenému Repre improvizovat a například tradiční městský ples letos neudělá ani v hotelu, který na tak velkou akci nestačí. Místo svého bálu město uspořádá v Cascade alespoň sérii tří sobotních společenských večerů s jedním hlavním hostem. Budou to jakési miniplesy ve vinárně 11. března, 25. března a 8. dubna, na nichž zazpívají Leona Machálková, Hana Holišová a Václav Noid Bárta. Kapacita bude vždy 150 míst. Cílem je podle primátora nahradit lidem částečně městský ples a zpropagovat městský hotel. „Uvidíme, jak se to chytne. Množná se z toho stane pravidelná akce,“ sdělil Hrvol. Vylepšený sál si podle něj své příznivce najde, což dokazuje i zájem svatebčanů o tento nový prostor, který dočasně nahrazuje také zavřený hrad Hněvín, kde se do léta rekonstruuje restaurace.

Parkovací místa v okolí hotelu by měla podle primátora stačit, protože akce v Cascade se budou konat většinou o víkendu, kdy bývá volné parkoviště u sousedního finančního úřadu či u pošty. Teprve až po otevření Repre s celodenním provozem knihovny se ukáže, zda bude ploch pro auta dost. Město pak bude muset na případný nedostatek reagovat, ale s podzemím počítat nemůže. Soukromý investor kdysi sice plánoval výstavbu parkoviště pod Repre, avšak s touto myšlenkou městský projekt rekonstrukce kulturního domu nepočítá, protože velká část suterénu je vyhrazena pro knihovnické účely.