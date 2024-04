Je jasno. Zápisy do mateřských škol v Mostě budou 6. a 7. května

Petra Stolín Froese

Město Most oznámilo termíny zápisů do mateřských pro školní rok 2024/2025. Uskuteční se 6. května od 13:00 do 17:00 a 7. května od 13:00 do 16:00.

Během zápisu děti čeká seznámení s novým prostředím i učitelkami. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alena Herzánová