Do jaké školky dáme dítě? Tahle otázka je na venkově zásadní. Řada obcí mateřinku nemá a pracující rodiče vozí předškoláky jinam. Tenhle problém v Lužicích řešit nemusí. Školku si tam svépomocí postavili v roce 1981, i když obec čítala jen pár set obyvatel. Loni v září uplynulo od otevření čtyřicet let, během kterých školka vychovala tisícovku dětí. Ukázalo se, že tehdejší rozhodnutí mít svou mateřinku bylo správné. Jednotřídka má plno. Kvalifikovaný personál se stará o 25 dětí, které mají vše potřebné, co nabízejí větší městské mateřské školy.

„Ve školce mám už druhé dítě a s její úrovní jsem maximálně spokojen," řekl tatínek Petr Jílek bydlící s rodinou v Lužicích. Když po obědě synka vyzvedával, ze stolů bylo sklizeno, halušky s uzeným masem a zelím snězeny a skupinka dětí, která nešla „poo", se v zastíněné ložnici ukládala na lehátkách ke spánku. Mezi hračkami zavládl klid. Byl slyšet jen hlas ředitelky Ivy Havejové, která četla usínajícím Křemílka a Vochomůrku, a mop Kristiny Hartingerové, která ve vestibulu končila s vytíráním podlah.

Petr Jílek by byl rád, kdyby to takhle zůstalo co nejdéle a školka rodinného typu s názvem Šikulka sloužila další desítky let. Kdyby neexistovala, vozil by dítě do Mostu stejně jako maminka Barbora Jirková z nedaleké osady Svinčice. „Pro mě je nejdůležitější, že školka je blízko,“ uvedla žena, jejíž manžel do školky chodil.

Iva Havejová vede školku od roku 2006, kdy bylo dětí o něco méně. Postupně jich však přibývalo, protože i venkov se rozvíjí a školku vyhledávají také mladé rodiny ze Skršína, Patokryjí, Korozluk nebo z malých vsí sousedních okresů.

Také školka v Lužicích dodržuje zdravé stravování. Děti mají dopoledne třeba lámankový chléb, avokádovou pomazánku, ovoce, meltu či bylinný čaj. Na oběd bývají jako příloha i kuskus, jáhly nebo pohanka. Speciální dietní stravování ze zdravotních důvodů se řeší individuálně.

Školka se šesti zaměstnanci funguje podobně jako jakékoliv jiné předškolní zařízení. Lužická mateřinka je však kromě jednotřídky specifická umístěním v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, takže děti učí vytvářet si vztah k přírodě. „Procházky jsou tu nádherná,“ uvedla ředitelka.

K dispozice je i zahrada se stromy a vybavením pro hry a odpočinek. Obec investovala také do terasy, která je napojená na ložnici. Venku pod okny tak zmizel starý beton a upravená plocha se dá využívat i s novými chodníčky. Zvelebování má pokračovat. Hovoří se o zateplení a nové elektroinstalaci. Umývárna a kuchyně jsou už modernizované.

Třída slouží pro výuku, hry a stravování a za rohem má ložnici. Celý víceúčelový prostor je nadstandardně velký. Školky ve městech mají obvykle třídy menší a s nižším stropem a lehátka po spaní ukládají do skladu, zatímco v Lužicích jsou stále rozložené.

Nabídka školky je srovnatelná s městem. „Děti tu nejsou o nic ochuzeny,“ řekla ředitelka. Děti mají spoustu hraček, včetně nových interaktivních, a jezdí za nimi i divadlo. Jediné, co nemají, je bruslení na stadionu nebo plavání v bazénu, protože linkový autobus do Mostu nejezdí tak často jako MHD. Výhody města školka dětem vynahrazuje aktivitami v přírodě, zábavnými programy, tvořivými dílničkami či jarmarkem s rodiči, což covid dva roky omezoval. Tradicí zůstává společná mikulášská besídka či oslava adventu ve spolupráci s obcí.

Školka tím posiluje komunitní život ve vsi a stala se její neodmyslitelnou součástí. To si myslí i Kristina Hartingerová, která jako dítě do lužické školky chodila a nyní v ní pracuje jako asistentka a uklízečka. „Je to zvláštní pocit,“ svěřila se žena, která ani v dospělosti nedá na školku dopustit. Vyrostl v ní i její syn.

O školce v Lužicích

MŠ s jednou věkově smíšenou třídou. V okolí školy se nachází travnaté fotbalové hřiště, obecní dětské hřiště, kostel, louky, pastviny, lesy a rybníky, přírodní cesty bez aut. Škola podporuje environmentální výchovu a ochranu životního prostředí. Objekt je v provozu od 6.30 do 15.45 hodin. Absolventi pokračují na základní školách mimo obec, protože základní škola v Lužicích není.