Váhali, ale pak si řekli, jdeme do toho, protože právě teď je třeba zažívat i chvíle štěstí, pohody a tradiční venkovské pospolitosti. V mostecké městské části Vtelno, která je bývalou starobylou vsí, se navzdory válce na Ukrajině rozhodli uspořádat v sobotu 5. března masopustní zábavu, při které místní obyvatelé už řadu let vyjadřují radost ze života a z konce zimy.

Masopust v Mostě. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Průvod, hody, divadlo, zpěv, tanec, smích, objetí… Masopust byl letos hlavně oslavou oživení společenského dění po zeslábnutí pandemie covidu. „Je to návrat do normálu, i když vhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, nevím, nevím,“ řekl s ustaraným výrazem ve tváři předseda spolku Vtelno žije Jan Korba, když si sundal masku medvěda, aby se na jedné ze zastávek u štědrých hostitelů občerstvil gulášem. „Vtelno žije!“ zvolal herec Jiří Kraus, který v kostýmu pantáty bavil děti jedoucí na valníku taženém traktorem.