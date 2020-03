Patří k nejkvalitnějším potravinám, uspěje v ekologických výzvách současnosti a na milost ji občas vezmou i ochránci zvířat. Přesto je spotřeba zvěřiny v Česku extrémně nízká. Na talířích v našem kraji by se mohla začít objevovat více, lidé mají možnost nakoupit maso přímo od Vojenských lesů a statků (VLS).

Státní podnik nabízí zvěřinu ze svých honiteb, a to přímo maloodběratelům, mimo obchodní sítě. Potenciální zákazníky lákají na příznivé ceny i chuťové zážitky. „Zvěřina je jednou z nejkvalitnějších potravin, pochází z volně žijících zvířat, která se navíc v honitbách vojenských lesů pohybují v unikátních přírodních lokalitách. Je to absolutní bio kvalita ze své podstaty,“ říká výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

Lesy nabízejí maso z divokých prasat, daňků, muflonů a srnců, v Klášterci nad Ohří pak seženete i jelena siku z Doupovských hor. Právě jeho maso se řadí ze zvěřiny k tomu nejlepšímu. Nabídka se místně liší podle specifika lokality i ročního období.

Podle statistik sní průměrný Čech jen necelý kilogram zvěřiny za rok. Nemá zastoupení v každém hypermarketu, pro řadu lidí je zvěřina i cenově nedostupná. Výjimkou nebývá zaplatit za gulášové kančí maso i čtyři sta korun za kilo. Pro některé kuchařky představuje zvěřina spíše výzvu a risk. "Bojím se, že maso bude cítit a ani nevím jak na to, doma jsme to nevařili. Raději dám stejné peníze za argentinské hovězí. To je sázka na jistotu, že si pochutnáme a peníze nepoletí do koše,“ myslí si Karolína Drtinová z Chomutovska.

Výkupní ceny zvěřiny přitom stále klesají, vysoké marže si nasazují až obchodníci. VLS zákazníkům nabízejí ceny velmi nízké. „Nejlevnější je maso z divokých prasat, které vyjde na 46 korun za kilogram, vyhlášenou zvěřinovou pochoutku, jelena siku, pak státní podnik nabízí za 89 korun za kilogram,“ doplňuje mluvčí organizace Jan Sotona.

Za podobné ceny je možné koupit zvěřinu přímo od myslivců, kteří smí v souladu se zákonem malá množství masa prodávat dál. Přesto často naráží na nedostatek zájemců, kteří se uleknou složité procedury. Myslivce často zaměňují za řezníky, kteří jim maso dají už naporcované a úhledně zabalené.

Lidé dostanou zvěř v kuse

„Prodat celé prase je zázrak, nikomu se nechce do bourání a porcování. Vždycky slyším, že to neumí stáhnout, rozhodit. Že jim mám vyříznout jen kýtu nebo maso na guláš,“ vypráví myslivec Václav Malík z Mostecka. „V tu chvíli si už ale nemůžu účtovat padesát korun za kilo,“ tvrdí Malík.

Stejná výzva čeká i na zákazníky VLS. Maso dostanou také v celých kusech a se srstí. Divoká prasata je nutné prodávat i s hlavou a běhy.

Kde sehnat zvěřinu?

Informace o prodeji naleznete na www.vls.cz. Pokud máte zájem o maso ze svého okolí, kontaktujte nejbližší myslivecký spolek a domluvte se na možnostech přímo s myslivci.

Většina sdružení má své odborně školené osoby, prohlížitele zvěřiny, kteří svým posudkem ručí za zdravotní nezávadnost.

Pokud kupujete divoké prase, nechte si ukázat zprávu z veterinární správy, která vylučuje výskyt svalovce. Myslivci dělají takové vyšetření povinně.