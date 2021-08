Z Litvínova stačí ujít pár kilometrů do kopce a jste v jiném světě. Pohltí vás lesy, louky a nebe. Kdyby na svazích jako houby po dešti nevyrostly moderní chaty, sportovní atrakce a parkoviště pro rekreanty, byla by tu samota s hrstkou houževnatých starousedlíků, které městský způsob života neláká. „Dneska lidi žijí jinak, ale nemůžeme jim to zazlívat, protože je to dobou,“ říká 80letá Marie Weberová, poslední žijící klínská horalka, která byla svědkem poválečného osídlování vystěhované vesnice.

„Naše generace vymírá,“ povzdechne si u nenápadného domku na okraji Klínů. Od zahrádky plné květin hledí směrem do údolí, ze kterého rodiny odjakživa přicházely a mnohé se do něj po pár letech zase vrátily, protože nahoře nevydržely. Jako by šlo o skalnaté Alpy.

„Hory jsou opravdu někdy kruté,“ svěřuje se Marie. Obživy na kopcích nikdy moc nebylo a autobusy do údolí nejezdily jako teď. „Tady bývaly třímetrové závěje,“ vzpomíná seniorka, jejíž tatínek projížděl cestu dřevěným pluhem taženým koňmi a maminka nosila nákup z Litvínova v nůši. Krámek začal nahoře fungovat až dlouho po válce. „Teď je úplně jiný život, ale za nás to bylo drsné,“ podotkne Marie.

Vesnici poznala ještě v syrovém stavu, kdy Klíny nebyly vyhlášenou rekreační obcí. První víkendové chaloupky a chaty ze dřeva si pamatuje od 50. let, kdy ale lidi podle ní ještě drželi hodně pospolu a znali se. Po novodobém chatařském boomu jsou pro ni nově příchozí jako cizinci, které nikdy neviděla. „To víte, tady na Klínech se lidi mění,“ vysvětluje.

Zdroj: DeníkDo Klínů se přistěhovala s rodinou v listopadu 1945, kdy jí byly čtyři roky. Zažila ještě některé sudetské Němce, ale jejich tváře a jména si už nedokáže vybavit, protože museli ze svých domovů odejít v roce 1946 při dalším odsunu. Po nich přicházeli Češi z vnitrozemí. Někteří rabovali a zase odešli. Málokdo zůstal napořád. „Na hory není každý zvyklý. Tady se vystřídalo tolik lidí, že já už si je ani nepamatuji,“ říká Marie, které život horalky přirostl k srdci.

Její rodina pochází z Buštěhradu u Kladna. Z tatínkova vyprávění zjistila, že opustil práci u sedláka a po náboru lidí pro osídlení pohraničí odjel s rodinou na Klíny, kde se usadili v domku za „výborem“. Pod nimi stály na louce baráčky se zbylými německými starousedlíky. Marie chodila k jedné rodině, kde jen tak vysedávala nebo si hrála. „Pak jsem tam jednou šla a oni byli pryč. Brečela jsem, že mi odešli. To byl ten druhý transport, ale tehdy jsem tomu nerozuměla,“ vypráví horalka střípky ze svého dětství, které je příliš daleko, aby vylíčila podrobnosti.

Přesto je pouto s minulostí stále živé. Marie se vdala za Aloise Webera, potomka sudetských Němců. Její manžel vyrůstal v sousedním Českém Jiřetíně u strýce, místního faráře, který po válce odmítl opustit farnost a uhájil pobyt několika příbuzných. „Když strýc v roce 1948 zemřel, z fary nás s maminkou a sestrou vyhodili,“ vzpomíná 84letý Alois, který s Marií tvoří pozoruhodný pár klínských pamětníků. Senior, povoláním elektrikář, pracoval na šachtě, ve stavebním podniku, v údržbě lesní správy a byl patnáct let aktivní v horské službě.

Marie chodila na Klínech do školy, ze které je teď hotýlek. Byla to jednotřídka pro pět ročníků. Když na Klínech po válce nebyl učitel a musela chodit několik měsíců do první třídy v Mníšku, kde českého učitele pro děti sehnali. Když bylo v zimě hodně sněhu, tatínek vozil Marii sáněmi. Druhý stupeň absolvovala v Litvínově. Její maminka byla v domácnosti, starala se o tři děti a malé hospodářství. Tatínek pracoval v lese s koňmi, se kterými tahal dříví. Marie chtěla jít na gymnázium, ale po onemocnění tatínka šla pracovat do lesa a pak dělala prodavačku v Litvínově.

S manželem zažili i historické jádro Klínů s kostelem. Po zbourání řady původních budov současná obec nemá klasickou náves, která by připomínala kořeny malé vesnice. Klíny jsou spíše chatařské a omlazují se. „Už to není vesnice jako dřív, ve které se lidi společně bavili. My jsme jiná generace,“ shodují se manželé.

Co je na Klínech drželo? Proč zůstali? Milovali hory, město je netáhlo, nic jim neříkalo. „My jsme tu nebyli bez zábavy, my jsme si ji dokázali vytvořit. Dělali se plesy od horské služby a hasičů. Vždycky bylo narváno. V březnu jsme na zábavy chodili ve sněhu v polobotkách. Lidi to přežili,“ směje se Alois.

Auto stárnoucí manželé od loňska nemají, i když to bývala nutnost. Na nákupy jezdí se známými nebo jim vše potřebné přiveze dcera.

Marie se věnuje hlavně zahradě a venčí pejska, manžel štípe dřevo a dělá drobné opravy. Čas jim plyne tak rychle, že někdy ani nekoukají na televizi a jdou brzy spát. „Nám nestačí týden. Jak máte barák, tak se nezastavíte. Údržbáře dělám furt. Já se opravdu nenudím,“ říká Alois, který rád chodí na houby. Marie zatím krášlí okolí domku. „Já zahrádku miluju. Dneska budu zas sekat, ale trvá mi to samozřejmě dlouho. To, co jsem dřív udělala za hodinu, dělám teď dvě tři hodiny. Den tak rychle uteče,“ upozorní. V zimě víc čte a sleduje televizi.

Když se nad fotkami rodinného alba řeč stočí na život v horách v éře komunistů, manželé, oba nestraníci, tehdejší totalitní režim neodsuzují. „Já si nemohu stěžovat, žilo se nám dobře. Nebyli jsme nároční a lidi tu byli družní. Dnes se hodně lidí před světem uzavírá,“ dodává Marie nad fotkami předválečných Klínů. Na stráních se v nich krčí nevelká selská stavení, která vzal čas.