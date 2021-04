Jsou to nerozluční přátelé, 11letý pes Roník a 73letá Elvíra Švecová. Roník je od čtyř měsíců zvyklý jezdit na kole. Sedává v košíku na řídítkách a paní Elvíra šlape do pedálů. Teď je ale Roník zabalený do vaku jako miminko a v očích má smutný kukuč. „Je nemocný, má angínu. Dostal tři injekce a bere antibiotika,“ vysvětluje seniorka, když se vracejí z nákupu. Ještě přejet přes potok, pak zahnout doprava a budou doma, ve více než sto let starém domku na okraji Mariánských Radčic.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkTahle zachráněná obec s necelou pětistovkou obyvatel bydlícími na okraji obří uhelné šachty vyzařuje zvláštní energii. Asi to bude tím, že tu víc než jinde dýchá na návštěvníky historie. Lidé tu sídlili už v pravěku a ve středověku udělali ze vsi významné poutní místo zasvěcené kultu Panny Marie, který je dodnes živý. Když chodíte kolem velkého barokního areálu cisterciáků, posloucháte zurčení Radčického potoka a pozorujete opravené fasády starých budov na protějším břehu i neomítnuté kamenné zdi, začnete chápat, co tu lidi drží.

„Radčice jsem měla ráda odjakživa. Sem jsme chodili za klukama a oni zase za námi do Louky,“ vypráví Elvíra, která ve vsi žije 37 let. Nejprve bydlela v sousední Louce u Litvínova. Když tam bourali domy, rodina se odmítla přestěhovat do mostecké Stovky a raději koupila dům v Radčicích, kde to dobře znala. „Od třinácti let jsem sem chodila do kostela,“ dodává seniorka, která dvanáct let po přestěhování ovdověla.

Hlavně ne do města

Zatímco nedaleké Libkovice zanikly, Radčice se mezi šachtami udržely. Od dolu Bílina dělí obec vysoká kovová zeď. Těžba je tu součástí života. „Proč by mi to mělo vadit?“ diví se 69letý Jan Martínek, když na zahradě chystá dřevo na otop. Zatímco jiní kritizují prach, jemu starosti nedělá. Zmiňuje vítr, který podle něj většinou nefouká z dolu na vesnici. Tu chválí. Celkově se prý dost zlepšila a je dobře udržovaná. „Já si na nic nemůžu stěžovat,“ říká vyučený zedník, který dělal na dolu Kohinoor a pochází z obce Jenišův Újezd zaniklé těžbou. Celý jeho život je spojen s venkovem. V Radčicích bydlí od roku 1975 a do města by nešel. „Co bych tam dělal? Obzvlášť teď, když je taková doba. Co můžou teď ve městě dělat? Měl bych tam sedět v bytě? Tady můžu alespoň na zahradu,“ prohlásí u hromady nařezaných kmenů.

Mariánské Radčice jsou známé pořádáním desítek kulturních akcí za rok. „Loni jsme zrušili skoro všechno,“ komentuje dopad koronakrize starosta Jaroslav Sikora. Zda bude letos třeba tradiční Fesťáček v Ráči či Mariánská pouť, není stále jasné. Čeká se na další uvolňování omezení. „Těšíme se na to všichni,“ říká starosta.

Covid omezuje i spolkovou činnost. „Teď žádné akce dělat nemůžeme,“ povzdechne si Lenka Kulhavá z místní organizace Českého svazu žen. Právě ony se nejvíce podílejí na společenském dění v Radčicích. Věří, že se brzy opět začnou scházet v klubovně a první společnou akcí bude červencový Letní týden pro děti, které vyvezou z obce na poznávací výlety. Na podzim mají v plánu další setkání rodáků a školáků z Mariánských Radčic a Libkovic.

To už by měly fungovat i místní hospody, které jsou teď zavřené. Pouze Restaurace U Kostela má otevřené výdejní okénko, kde vydává obědy. „Chodí si pro ně dělníci, místní i lidi z okolních obcí. Obědy také rozvážíme,“ líčí spolumajitelka. Doufá, že vláda dovolí brzy otevřít alespoň předzahrádky. Restauraci pomáhá malý penzion v druhém patře, který využívají na pracovní pobyty zaměstnanci firem. Před pěti lety rekonstruovaná budova je z roku 1902 a dříve byla truhlárnou s byty. Spolumajitelka je také radčická rodačka a i ona v obci vidí budoucnost. „Je to tu super! Všechno se tu opravuje, obec se snaží hodně vyjít lidem vstříc a za normálního stavu se tu pořádá hodně akcí,“ líčí, proč se tu cítí doma.

Na koupaliště s hospodou naváže lesopark

„Líbí se mi tu, je tu klid. Zůstali jsme tu i kvůli dětem, které jsou na vesnici zvyklé a nechtěly se stěhovat do Litvínova,“ svěřuje se na návsi 37letý Michal. I tomuto rodákovi šachta nevadí. „Tu nějak nevnímáme,“ podotkne. Oceňuje, že do obce jezdí každou hodinu autobus z Litvínova, že funguje pošta i krámek. Přál by si ještě, aby omladina nejezdila tak rychle na motorkách a čtyřkolkách po hlavní silnici a aby vzniklo další hřiště pro děti. „Chtělo by to něco pro ty větší, ne pro mrňata,“ doplní ho v sousední ulici další rodačka, která si také stěžuje na prach. „Proniká i do bytů,“ upozorňuje.

Mezi šachetní zdí a vesnicí vznikl volnočasový areál s přírodním koupalištěm, kurtem, hřištěm pro děti a hospodou, pro kterou se hledá nájemník. Život v obci má zlepšit i připravovaný Lesopark Ivana Dejmala, který by měl rozšířit možnosti venkovního odpočinku a snížit prašnost. „Je to jeden z velkých rekultivačních projektů,“ sdělil mluvčí společnosti Severočeské doly Lukáš Kopecký. Jedná se o území o rozloze přes sto hektarů, které bude rekreační zónou a zároveň biokoridorem pro zvířata, která migrují mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Počítá se i s bruslaři na in-line dráze a s cestami pro cyklisty.

Paní Elvíře zatím musí stačit silnice, aby dovezla psa Roníka domů. V obchodě vedle pošty nakoupila vše potřebné. Větší nákup jí vozí dcera z města, ale radčický krámek je naštěstí podle seniorky dobře zásobovaný, takže je většinou soběstačná. „Nemůžeme si stěžovat,“ zhodnotí nabízený sortiment a s respirátorem na tváři šlápne do pedálu, aby byla se čtyřnohým pacientem brzy doma.