Už se rozkřiklo, že se na sídlišti naproti aquadromu něco děje. Druhý den po otevření zažívala Javorka frmol. Za vstupními dveřmi stály kočárky, věšáky byly obtěžkané oblečením a mezi místnostmi pendlovaly desítky dětí a maminek. „Takovou návštěvnost jsme opravdu nečekaly. Jsme velmi překvapené, že dorazilo tolik lidí,“ řekla za pultem s připravovanými nápoji provozovatelka kavárny Lucie Boháčová. Netajila radost, že maminky mají o novinku zájem.

„Myslely jsme si, že rozjezd bude pomalý, i proto jsem odvolala hlídaní pro malou,“ uvedla obchodní zástupkyně Eliška Kouřilová, která se svou dcerkou na zádech roznášela hostům další šálky výběrové kávy vyrobené ze zrnek od malé lokální pražírny v Korozlukách u Mostu. „Těším se na další dny,“ dodala Eliška.

Proč se dvě maminky rozhodly otevřít centrum pro setkávání rodin s dětmi? Shodly se zkrátka v tom, že by rády byly aktivní a obnovily opuštěný prostor, kde už podobné zařízení fungovalo, ale zaniklo. „Lucka mě oslovila na Facebooku, jestli bych do toho nešla s ní, a já to přijala, protože takových herniček moc není,“ vysvětlila Eliška.

Rozhodlo i to, že obě jsou pedagožky a každá má dcerku, takže svět dětí je jim blízký. Lucie sice dosud v žádné kavárně nepracovala, ale Eliška má v gastru nějaké zkušenosti, takže kolegyni zaučuje. U Lucie hrálo velkou roli i to, že má ráda zdravé potraviny a chybělo jí místo, kde by se nebála dítěti něco koupit. Takže v Javorce jsou všechny nabízené produkty v bio kvalitě a sortiment chtějí dál rozšiřovat. Lucie je navíc ilustrátorka a v centru vystavuje svou tvorbu, třeba pohádková knížku Jak se nosí zvířátka.

Název Javorka vzešel z toho, že kavárna sídlí v ulici Javorová a maminky chtěly něco snadno zapamatovatelného. Celá herna je moderně zrekonstruovaná, a kromě edukativních hraček, stavebnic a sportovního náčiní, zahrnuje velký domek a lezeckou stěnu. Zakladatelkám se očividně líbí dřevěný styl, protože plastů je v herně málo, což je i dílem spřátelené truhlářské firmy.

Kavárna s hernou funguje pro veřejnost od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin každý všední den. Víkendy jsou vyhrazené pro kurzy, akce či soukromé oslavy).Vstupné do herny je 50 korun (doprovod + jedno dítě od 4 měsíců do 10 let) a 30 korun za druhé a každé další dítě.

Kavárna s herničkou je otevřena všem, nejen maminkám, ale i tatínkům, babičkám, dědečkům a dalším dospělým, kteří se starají o děti. Prostory tvoří několik větších místnosti spojených hlavní chodbou s toaletami, kde je přebalovací pult s erárními plenami, kapesníky a ubrousky, kdyby náhodou někdo něco zapomněl doma.

Javorka plánuje řadu kurzů, kroužků a akcí, například dny dětí, karnevaly a letní příměstské tábory. Poskytla také zázemí pro srazy maminek, které nosí děti v šátku, nebo se to chtějí naučit. „Doufáme, že se všechno rozjede a bude se nám dařit,“ řekly maminky zakladatelky. Netajily se tím, že by po konci jejich rodičovské dovolené plynule přešly do kavárničky jako do nového zaměstnání. Podle ohlasů prvních návštěvníků mají dobře nakročeno.

„Přišla jsem proto, že tady se prostě můžeme vyřádit v době, kdy venku není příznivé počasí,“ svěřila se Eva Juščáková z Mostu, která dorazila do Javorky se synkem a uvažuje o tom, že mu v novém zařízení udělá oslavu druhých narozenin. „Pro nás maminky jsou takové prostory určitě dobré, protože nemáme s nejmenšími dětmi kam jít. My chodily třeba do Jungle arény, ale ta je spíš pro větší děti,“ řekla 35letá Monika, matka osmiměsíčního batolete.

Spolek Javorka je novou součástí Sítě pro rodinu, což je organizace sdružující česká mateřská centra. „Maminkám z Mostu jsme pomáhali se založením spolku, což obnášelo například sepsání stanov,“ sdělila krajská koordinátorka organizace Síť pro rodinu Petra Janatová. Javorka tak může čerpat výhody členství, třeba právní a finanční poradenství, sdílení zkušeností s ostatními centry, vzdělávání pro svou činnost a dokonce i stáže v zahraničí, protože síť poskytující členům komplexní servis a své know how funguje také na mezinárodní úrovni.

Javorka je třetím mosteckým členem této sítě. Mateřská či rodinná centra, ale bez bio kavárničky, jsou ve Středisku volného času a v ulici Lomená.

O zakladatelkách



Lucie Boháčová

Matka na rodičovské dovolené, předškolní a mimoškolní pedagog, malířka a ilustrátorka, fitness trenérka a výživová poradkyně.



Je maminkou 3,5leté holčičky Agnes. Celý život pracuje v pedagogické oblasti. Je autorkou námětu a ilustrátorkou dětské pohádkové knihy Jak se nosí zvířátka, údajně první české pohádkové knihy s tématikou nošení dětí. Pořádá kurzy akvarelu, věnuje se výrobě šperků z polymeru, vytváří panenky a prodává dárkové předměty se svými autorskými ilustracemi. Bývá také k vidění na trzích a slavnostech.



Eliška Kouřilová

Matka na rodičovské dovolené, předškolní a mimoškolní pedagog, instruktorka a lektorka plavání pro děti, lektorka cvičení pro novorozence a děti a lektorka hry na klavír.



Je maminkou 1,5leté Karolínky. Od svých 13 let se věnuje dětem, pomáhala v Rodinném centru při různých akcích. Po základní škole měla hned jasno a nastoupila na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Protože během základní školy chodila do ZUŠ na klavír, který ji moc bavil, vedla v pozdějších letech kurzy pro děti. Pak nastoupila do plavecké školy jako instruktor a lektor plavání pro děti, od kojenců až po školní děti. Jelikož ji práce s dětmi stále moc baví, rozhodla se s Lucií Boháčovou převzít kavárnu s hernou.