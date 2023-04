/FOTO, VIDEO/ Inspirace Berlínem, který je evropským centrem alternativní kultury a umění, byla cítit v zachraňované secesní budově St. Lucia v bývalých kasárnách v Mostě. Postupně rekonstruovaná historická památka ožila pětihodinovou akcí Na koni fest, zaměřenou na podporu kreativity a setkávání.

NA KONI fest v objektu St. Lucia v Mostě. | Video: Martin Vokurka

Festival uspořádala Mostečanka Kateřina Trčková, která stála u zrodu občanských kulturních iniciativ Piano v Mostě, Den architektury v Mostě, Moje město, moje místo či Probuď Most. Tentokrát chtěla upozornit na ojedinělé místo, kde mohou například mladí výtvarníci, tanečníci, fotografové, tatéři, zpěváci či divadelníci z Mostu a okolí prezentovat svou tvorbu a pořádat vlastní akce. „Snažím se lidem ukázat prostor, kde se mohou prezentovat, potkávat se a dozvědět se o sobě navzájem napříč kulturou,“ sdělila organizátorka.

Akce se konala za podpory rodiny Machovců, která budovu opravuje a snaží se využívat její genius loci pro posílení komunitního života ve městě. Na festivalu představili svou práci například studenti grafického designu SOŠ Litvínov-Hamr, kreativci s digitálního centra Most Creative Space, kapela Favorite Obsession či Dj André. Součástí akce byly výstavy, swap, prohlídka nového Art Studio Kasárny a občerstvení od The Most café, Nejen kaffe a Minipivovaru Most.

Symbol nového Mostu dostává do těla. Začalo restaurování velké sochy lva

V poslední době se v Ústeckém kraji stále naléhavěji diskutuje o potřebě vytvářet podmínky pro kulturní a kreativní odvětví, jenž mohou významně pomoci při transformaci regionu postiženého ve 20. století převládajícím těžkým průmyslem a sociální vykořeněností.

To, že strukturální změny pomáhá odstartovat také kultura či kultivace veřejného prostoru, prokázal například mezinárodní výzkum ACORE, kdy vědci z několika univerzit zjišťovali příčiny zaostalosti některých evropských regionů, včetně Mostecka, odkud řada tvůrčích mladých lidí po roce 1990 odešla. „Ne všechno musí začínat od dostatku pracovních míst. K tomu, aby člověk začal úspěšně podnikat a stal se aktérem změny, potřebuje také přívětivé prostředí s pestrou nabídkou kulturního vyžití,“ upozornil loni geograf Jan Píša právě v mosteckém objektu St. Lucia, kde výzkum představil.