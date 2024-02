Od mosteckého nádraží vyjíždí na trasu linky 22 nezvyklý autobus. Je o pár metrů kratší než ostatní vozidla MHD a má i jinou barvu. Je bílý, s modrým potiskem zakončeným kapkami vody a nápisem Hydrogen. „Když je to hydro, na co to jezdí? Ne na vodu?“ ptá se překvapená seniorka, která nastoupila do vozidla. Když dostane odpověď, že tenhle ekologický autobus jezdí na vodík, uznale prohlásí: „Tak na vodík!“

Cestující se nemusejí odbavovat. Dovnitř vcházejí bez placení. „Líbí se nám, že je to zdarma,“ svěřuje se na zadním zvýšeném sedadle 17letá studentka Aneta, která jede s kamarádkou do školy. „Mohlo by to tady být větší. Je to takové malé, ale zase je to útulné,“ dodává. Spolužačka Marie obhlédne interiér a poznamená: „Já připomínky nemám, ale líbí se mi, že je tu modrá barva.“ Kdyby mohly rozhodovat, autobus by asi koupily, ale o něco větší typ.

„Včera jsem jela poprvé a dneska jedu podruhé. Zdá se mi, že je tu hodně sedaček pro starší lidi a nemocné,“ konstatuje 80letá Hana, která využila sezení bez schodu hned vedle nástupní nízkopodlažní plošiny, kde je i prostor pro kočárek, bicykly nebo invalidní vozík. „Myslím, že se sem vejde málo lidí, i když na dopoledne nebo na víkendy to stačí, protože dvaadvacítkou tolik lidí nejezdí. Z jízdy mám ale dobrý dojem. Je tu teplo, hezky a je to tiché,“ komentuje cestování babička, která používá MHD každý den, takže je pro ni důležité, v čem a jak cestuje. Nad hlavou jí fouká z malého ventilátoru ohřátý vzduch, který si může pasažér regulovat. Moderní autobusy podle paní Hany mají budoucnost. Je na nich závislá. „Tam, kde bydlím, tramvaje nejezdí,“ dodává Mostečanka. I další dva oslovení cestující autobus celkově pochválili.

Zimní testování autobusu na vodík začalo v pondělí 5. února na lince 25 Most – Vtelno a pokračovalo na lince 22, která jezdí od nádraží k rekreačnímu areálu Matylda a zpět. V pátek 9. února se vozidlo přesunulo na Litvínovsko, kde postupně obslouží Záluží, Meziboří a litvínovská sídliště, včetně Hamru a Janova. Poslední jízda byla naplánována na neděli 11. února večer.



„Z hlediska provozu, co se týče řidičů i cestujících, jsou ohlasy pozitivní,“ sdělil dopravně-technický náměstek Vladimír Šefr. Zda Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova vozidlo koupí, ještě není jasné. Po ukončení zkušebního provozu začnou odborníci vše analyzovat. Vyhodnotí i tankování, spotřebu paliva a srovnání cen nafty a vodíku. Ten se čerpá na vodíkové stanici u chemičky společnosti Orlen Unipetrol v Záluží u Litvínova, která autobus na testy pomohla zajistit. Stejné vodíkové vozidlo slovenské výroby zkoušel dopravní podnik loni v létě, kdy se čerpací stanice otevřela. Ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský očekává, že i zimní testy dopadnou dobře. „Po jejich dokončení vydáme doporučení ohledně možného zařazení těchto autobusů do našeho vozového parku,“ informoval.

Oba akcionáři podniku, města Most a Litvínov, už dříve oznámili, že vodíkovou strategii podporují. Využívání vodíkových stojanů Orlenu je zatím nízké a pohybuje se v rámci celého Česka kolem tří procent podobně jako u nabíječek pro elektromobily. Očekává se ale růst hlavně s rozvojem ekologické veřejné dopravy.

Města Most a Litvínov se svým dopravním podnikem jsou součástí vodíkové platformy v Ústeckém kraji, ke které patří i Orlen. „Vodíková technologie je ideálním doplněním bateriové elektromobility pro podporu rozvoje nízkoemisní a bezemisní osobní, hromadné i nákladní dopravy jak na silnici, tak na železnici,“ sdělil manažer Orlenu Tomáš Herink.

Podle členů platformy je vodík perspektivním alternativním palivem pro veřejnou dopravu. Vzniká jako vedlejší produkt místního petrochemického průmyslu a byla by škoda ho nevyužít. Navíc se plánuje výroba tzv. zeleného vodíku při elektrolýze vody s využitím obnovitelných zdrojů energie. V regionu má vodíkové projekty také ústecký dopravní podnik a záměrem Ústeckého kraje je i využití vodíkových vlaků.