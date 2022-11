Zahradu si sama navrhla. Bez zkušeností sázela a pozorovala, jak vše roste. Ladila tvary, barvy, kontrasty. „Výtvarně se můžu vyjádřit i jako zahradnice,“ vysvětluje malířka, sochařka, keramička, ilustrátorka a návrhářka, která začínala naivním uměním v paneláku a po přestěhování svou tvorbu rozšířila o abstrakci. Žánry a témata střídá podle potřeby a nálady. Hlavně si udržet tvůrčí svobodu a nenechat se svázat konvencemi. I proto si ji v Praze vybrali, aby reprezentovala mezinárodní výběr svérázných umělců.

Když je hezky, jde na zahradu, když je ošklivo, tvoří v ateliéru. Teď v něm balí desítky obrazů, které ve čtvrtek 24. listopadu představí veřejnosti na vernisáži v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Bude to průřez její originální tvorbou – snové krajiny, města a městečka, manželské etudy a abstraktní tvorba.

Muzeum ji oslovilo včas, takže se stihla připravit a pro výstavu s radostí vytvořila tři nové obrazy Mostu. Dělala je půl roku. Maluje olejovými barvami ve vrstvách, které musejí pořádně zaschnout, což je pomalý proces.

Takto vznikl obraz zasněženého 2. náměstí, které se ocitlo na plakátu k výstavě. Druhá olejomalba zachycuje v zimě staré mostecké divadlo, kam malířka chodívala. Podle dobových reálií, ale svým stylem, namalovala u divadla také proslulou kavárnu Opera a obchod, kde si koupila látku na svoje první plavky. Na třetím obrazu je současnost – přesunutý děkanský kostel s kouskem jezera Most a nově vysázenými borovicemi. Je to poprvé, co Sylva Prchlíková jezero Most zobrazila. Velká rekreační vodní plocha zpřístupněná v roce 2020 nahradila její oblíbené staré město, které zmizelo kvůli těžbě uhlí a které ji hodně inspirovalo.

„Vzhledem k tomu, že starý Most nemůžeme vrátit, jsem za jezero Most ráda a líbí se mi. Přesto je to pro mě bolavá záležitost,“ svěřuje se malířka, ve které každé výročí přesunu kostela ze zbouraného gotického jádra Mostu vyvolává smutek. „Technicky to bylo povedené, ale co se zničilo, se nemá oslavovat,“ dodává.

Tichá zima

V mosteckém muzeu měla první samostatnou výstavu v roce 2000, ta nová nese název Tichá zima v Mostě. Podle autorky to nemusí evokovat jen Vánoce, ale i prázdno, které po neexistujícím městě zůstalo. „Už když se starý Most vyklízel, byl opravdu velmi tichý. Kdo má zimu rád, tak ví, že když napadne sníh, je akustika venku trošku jiná. Přestože město vylidněním skomíralo, může být pořád krásné, když nasněží,“ upřesňuje malířka. Přiznává, že ke starému Mostu má pořád silnou citovou vazbu, a i proto výstavu považuje za výjimečnou. Zájem muzea ji potěšil.

Výstava Tichá zima v Mostě

Výstava obrazů malířky Sylvy Prchlíkové z Lomu začne v Oblastním muzeu a galerii v Mostě vernisáží ve čtvrtek 24. listopadu v 17 hodin. Zahájení hudebně doprovodí Duo Melos a Denisa Pašková. K výstavě, která potrvá do 19. února 2023, je připraven prodej autorčiných nástěnných kalendářů, pohledů, autorských tisků i katalogu. Výstava bude otevřena denně kromě pondělí od 12 do 18 hodin a o víkendech do 10 do 18 hodin.

Podle kurátorky výstavy Jitky Klímové popularita malířky přesahuje domácí mostecký region. Od 80. let měla desítky výstav. „Dnes její obrazy visí v mnoha galeriích a jsou součástí soukromých sbírek v Německu, Dánsku, Kanadě, Japonsku i v Jihoafrické republice,“ sdělila kurátorka.

Kromě obrazů konkrétních měst a městeček s nostalgickou atmosférou zašlých časů a fantaskních krajinek Klímová vyzdvihla i figurální obrazy „zachycující s laskavou karikaturou okamžiky z běžných životních situací, z obchodu, z ordinace, od kadeřníka, či z intimity partnerského soužití“.

Sylva Prchlíková zároveň sochaří, ilustruje knihy pro děti, připravuje nástěnné kalendáře, divadelní kulisy a kostýmy a dělá keramiku, která rovněž bude součástí výstavy. „Sylva je autodidakt, samouk, nemá žádnou akademickou průpravu, která by jí usnadnila, nebo omezila cestu k vlastnímu, tak osobitému, uměleckému rukopisu,“ dodala kurátorka.

Zajímavou shodou náhod je, že tvorba Sylvy Prchlíkové se bude souběžně prezentovat na dvou aktuálních výstavách. Malířka z Lomu má totiž výběr z díla i na 2. ročníku mezinárodní výstavy moderního naivního umění, art brut a outsider art Insita Praha v galerii Lapidárium v centru hlavního města, kde se expozice otevřela 4. listopadu a bude k vidění do 3. prosince. Akce se účastní čtyři desítky umělců z dvanácti zemí světa. Kromě patnácti výtvarníků z ČR má zastoupení třeba Finsko, Francie, Itálie, Dánsko či Sýrie. Ústřední motiv výstavy letos vytvořila právě Sylva Prchlíková, loňská vítězka Ceny veřejnosti. „Díky tomu je můj obrázek letos na plakátech. Pro mě je to prestižní záležitost,“ říká malířka, která má teď v ateliéru rozmalované další domečky jen tak pro sebe, pro radost. Jeden obraz je ale na zakázku a zamíří do Singapuru.

Kdo je Sylva Prchlíková

Narodila se 13. září 1958 v Karlových Varech. Od roku 1962 žila v Litvínově, kde vystudovala gymnázium a poté Střední pedagogickou školu v Litoměřicích. Pracovala jako učitelka v mateřské škole a v letech 1993 až 2002 jako ředitelka školky. Jako samouk maluje od dětství, v 80. letech objevila naivní umění. Začínala miniaturami a později přešla k větším obrazům. Inspiraci nachází všude kolem sebe. Kromě krajin a atmosféry měst ji zajímají pocity osamělých žen a vztahy mezi mužem a ženou. za sebou má desítky výstav. Účastnila se i sochařských sympozií a naučila se pracovat s řetězovou pilou a dláty. Věnuje se také keramice a doma má keramickou pec. V roce 2000 získala 1. místo na veletrhu Region tour v Brně za plastickou mapu mosteckého regionu. Je dcerou básníka a překladatele Vladimíra Farského.