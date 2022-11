Menších lyžařských středisek v Ústeckém kraji se ale takové scénáře netýkají. Vleky všude pojedou. Bude to těžké, zní ale unisono ze severu Čech. Všechny skiareály oznámily zdražení, všude také vymýšlí, jak co nejvíce ušetřit. V některých střediscích budou více přemýšlet, kdy spustí nákladná sněhová děla, aby se jim zasněžování vůbec vyplatilo.

„Bude to boj. Rozhodující bude počasí a ceny energií. Chceme určitě otevřít, uděláme pro to maximum. Musíme šetřit, jako všichni. Budeme určitě více zvažovat, kdy pojedeme. Doufáme, že nám pomůže příroda. Zasněžování máme, ale je to nákladné a určitě budeme více přemýšlet, kdy ho pustit,“ poznamenal spoluprovozovatel areálu v Malečově mezi Ústím a Litoměřicemi Miroslav Fára.

Bude se čekat

Zatímco dříve se často v areálech zasněžování pouštělo hned, jak rtuť teploměru spadla na požadovanou teplotu, nyní se bude více čekat. Na větší zimu, na více mrazivých dní, aby nákladný umělý sníh zase hned nerozmrzl. Areály by ho musely vyrábět znovu a to by při extrémních cenách energií bylo pro ně velmi nákladné, pro některé i neúnosné. „Musí být více zima, aby to nerozmrzlo hned za pár dní, aby se to vyplatilo. Abychom dokola nezasněžovali a ekonomicky nás to nepoložilo,“ dodal Fára.

Špatná zima, covidová opatření, nyní velmi výrazný nárůst cen energií. Vlekaři neprožívají vůbec lehké období. K tomu je extrémní zvýšení nákladů nutí zdražovat. „Také budeme muset navýšit ceny. Bude to průměrně kolem 20 procent. Ještě to musíme spočítat. Minulou sezonu jsme měli celodenní jízdenku za 220 korun, teď to bude maximálně za 300,“ sdělil Fára ze střediska, které je jediným v Českém středohoří a podél nenáročné sjezdovky tam funguje 500 metrů dlouhý vlek a kratší cvičný vlek.

Lyžovačky výrazně podraží. Za denní skipas zaplatíte až o dvě stovky navíc

Zdražovat budou také v Tisé na Ústecku. Tam ale nemají zasněžování, tak nebude zdražení tak dramatické, navýší ceník jen o nárůst nákladů za vlek. „Bude to v řádu desetikorun. Večerní jízdné ve všední dny jsme měli 100 korun, nyní bude asi 110 korun. Celodenní od 9 do 16 hodin přes víkend bylo 160, teď to bude maximálně 200. Přesně to budeme ještě počítat,“ prozradil Milan Král ze Skiareálu Tisá.

Na jeho provozu se střídají dobrovolníci z obce a okolí. Letos tam mají pro zájemce novou malou rampu a skokánek. „Určitě vlek pustíme, pokud bude sníh. Nemáme ale zasněžování, tak musíme čekat na počasí,“ dodal Král. Vlek u 400 metrů dlouhé sjezdovky je podle něj servisovaný a připravený na sezonu.

Spíš údržba než investice

Na Alšovce na Chomutovsku upravili letos horní část areálu, jinde jsou pokladny. Kompletním servisem také prošel velký vlek. Prostor kolem něj má už také kompletně LED osvětlení. I tam ale budou zdražovat. „Vzhledem k dvojnásobné ceně za elektřinu jsme, stejně jako ostatní areály, přistoupili k navýšení cen za jízdné, jedná se přibližně o desetiprocentní navýšení,“ informovali z Alšovky. Celodenní skipas pro dospělého tam nově vyjde na 430 korun, pro dítě 280.

O stovky korun více za kilogram. Za vánoční cukroví si výrazně připlatíme

„Nejsou to teď vůbec lehké sezony. Brání to dalšímu rozvoji středisek. My jsme letos moc neinvestovali, spíše jsme se věnovali drobné údržbě. Jaké budeme mít ceny, ještě úplně jasné není. Uvidíme tak do měsíce, jak to bude s cenami energií. Zdražovat se ale asi s největší pravděpodobností bude. Ale nemělo by to být nic dramatického,“ uvedl Tomáš Procházka ze Skiareálu Pyšná. Loni tam celodenní jízdenka pro dospělého přišla na 390 korun.

„Určitě ale bude otevřeno. Máme umělé zasněžování, ale doufáme, že pomůže počasí,“ pokračoval Procházka.

V Rumburku, kde mají zhruba třistametrový vlek na Strážném vrchu, už několik let čekají na lepší sněhové podmínky. „Bohužel jsme závislí na přírodním sněhu. A toho bylo posledních pár let málo, otevřeno jsme měli jen pár dní. Uvidíme, jaké to bude letos, ale až nasněží, jsme připraveni otevřít,“ uvedl ředitel Správy rumburských areálů sportu Petr Voldřich. Ceny zatím v Rumburku neřešili.