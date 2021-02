/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Malé Březno se tak trochu liší od ostatních vesnic na Mostecku. Například se tam moc nehraje fotbal. Obec má ale moderní venkovní stadionek, kde vládne druhá hokejbalová liga. Teď je však všude ticho a prázdno kvůli koronaviru.

Obec Malé Březno | Foto: Deník / Martin Vokurka

„Obec se dost změnila, přibyly nové domy a staré se bourají,“ shrnuje vývoj obce od éry socialismu seniorka, která spěchá opuštěnou návsí k autobusové zastávce. Říká, že je rodačka, pro kterou nebylo jednoduché zažít venkov i město. „Po svatbě jsme bydleli 42 let v bytě v Mostě, takže já si tady kolikrát nemůžu ani zvyknout. Na vesnici mě to už netáhlo,“ svěřuje se. Přesto není nespokojena, i když jí místní malý krámek nestačí a musí dojíždět do města. Autobus ale jezdí docela často.