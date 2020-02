Mostecká nemocnice představila ve čtvrtek svou magnetickou rezonanci (MR), kterou dosud neměla. Diagnostický přístroj je součástí nového pracoviště, které vzniklo přestavbou bývalé lékárny v přízemí polikliniky. Minulý týden byla kolaudace a nyní se připravuje zkušební provoz s prvními pacienty. Odpadne tak jejich cestování do jiných měst, kde už MR mají.

„Pro obyvatele okresu je to zásadní novinka. Jdeme cestou, kterou jsme si na počátku našeho snažení stanovili. Chceme tu špičkové vybavení,“ řekl Jiří Novák, předseda představenstva společnosti Krajská zdravotní, která nemocnici vlastní. Zařízení stálo přes 34 milionů korun, rekonstrukce prostor 12 milionů.

Pacient bude v „tunelu“ 20 až 40 minut. Zařízení dokáže šetrně zmapovat vnitřní orgány i dynamické procesy v těle většiny nemocných včetně kojenců a těhotných žen. „Lidé se nemusí vyšetření bát. Nejsou vystaveni ionizujícímu záření,“ sdělil Petr Svoboda, zástupce firmy Philips, jež MR vyrobila s využitím revoluční technologie.

Ležící pacient vjede jako v jiných nemocnicích do silného magnetického pole, které udržuje supravodivá cívka pomocí helia v kapalném stavu. Zatímco ale klasické MR obsahují zhruba 2 400 litrů helia a váží kolem pěti tun, mostecký přístroj je o dvě tuny lehčí, protože mu stačí jen sedm litrů. Helium je navíc součástí uzavřeného okruhu a nemusí se vypouštět do ovzduší přes velké nerezové potrubí, když je třeba přístroj náhle vypnout a vzniklý plyn z něj z bezpečnostních důvodů uvolnit.

První ve střední a východní Evropě

Patentovaná technologie byla podle Svobody vyvinuta teprve loni a mostecká nemocnice je první ve střední a východní Evropě, která ji začíná používat. Odlehčená MR je méně náročná na prostor, má zjednodušit provoz a přinést úspory, protože nebude nutné obstarávání velkého množství helia, jehož doplnění by stálo přibližně milion korun.

Součástí pracoviště jsou také převlékací kabinky, hygienická zařízení a další zázemí pro pacienty a personál. Poslat lidi na vyšetření mohou i praktičtí lékaři, ale obvykle o MR žádají specialisté, protože se jedná o drahou a stále ne běžnou proceduru. Čekací doba bude v Mostě záviset hlavně na závažnosti stavu pacienta a kapacitě pracoviště a u lehčích případů bude v řádu týdnů. Zkracování maximální lhůty nebude snadné, protože v celém kraji jsou podobná zařízení vytížená a navíc je nedostatek radiologů. „Lékaře hledáme průběžně,“ uvedl primář radiodiagnostického oddělení Ivan Čech.

Největší výhodou MR v Mostě podle Čecha je, že pacienti z Mostu a okolí nemusí jezdit na toto vyšetření do Teplic, Chomutova či Ústí nad Labem. Mostečané to vítají. „Je skvělé, že v mostecké nemocnici udělali magnetickou rezonanci. Má známá měla roztroušenou sklerózu a jezdila do tunelu v Teplicích,“ řekla 56letá Ivana. „Každá nová věc je dobrá. Nemocnice by měla v modernizaci pokračovat,“ sdělil 67letý Pavel.

Krajská zdravotní potvrdila, že chce opět investovat desítky milionů. „Máme připravené další projekty,“ přislíbil Novák. Chystá se například rekonstrukce a sloučení stanic oddělení ortopedie, což bude obnášet 16 dvoulůžkových pokojů a tří jednolůžkové nadstandardní pokoje s celkovou kapacitou 35 lůžek. Projektová dokumentace je dokončena a probíhá veřejná zakázka na dodavatele stavby, která se odhaduje na 17 milionů.

V plánu je i rekonstrukce JIP chirurgického oddělení a kompletní oprava nájezdových mostů na centrální příjem a k budově C s porodnicí.

Magnetická rezonance, lidově „tunel“

Je to diagnostická metoda zobrazující lidské orgány na základě jejich chování v silném magnetickém poli. Výhodou je větší přesnost při zobrazení většiny orgánů, jež je důsledkem rozdílné intenzity signálu u odlišných měkkých tkání. Navíc probíhá bez škodlivého ionizujícího záření.

MR se používá hlavně na měkké tkáně a pro diagnostikování neurologických, ortopedických a onkologických onemocnění.

Lékař hodnotící zobrazení z rezonance nemusí být přímo u přístroje. Popis nálezů je možný na dálku pomocí interní zdravotnické počítačové sítě.

Pracoviště MR mají v rámci Krajské zdravotní nemocnice v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově a Mostě. Děčínská ho zprovozní na jaře. Oddělení mezi sebou navzájem spolupracují.