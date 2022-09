"Dětský MR program" zatím probíhá dvakrát měsíčně, a to u plánovaných pacientů. Pokud by kapacita nestačila, počítá nemocnice s rozšířením programu.

Nemocnice Most - Vyšetření magnetickou rezonancí v celkové anestézii u dětí Zdroj: YouTube.com/Krajská zdravotní

Aby mohlo dítě takovou proceduru podstoupit, musí vážit více než pět kilogramů. Před samotným vyšetřením bude pacient přijat do nemocnice s denním předstihem.

„Primárně se jedná o dětské pacienty, kdy požadavky na jejich vyšetření jsou poměrně veliké a doposud jsme je museli odesílat na jiná pracoviště, většinou do Prahy. Jsem tedy velmi rád, že jsme nyní dětem schopní tuto diagnostiku poskytnout přímo u nás a věřím, že tuto novinku ocení i rodiče, pro které převozy dětí na vyšetření často představují problém. Určitě toto ale využijeme i u indikovaných dospělých, konkrétně například u těch, kteří mají diagnostikovanou klaustrofobii a toto vyšetření je pro ně tedy bez anestezie nekomfortní. Tuto službu ale budeme poskytovat i samoplátcům, kteří mají z magnetické rezonance z nějakých důvodů obavy,“ řekl k novince Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most.

Špička v diagnostice. Nové pracoviště chomutovské nemocnice stálo 95 milionů

Anestezii či sedaci, tedy utlumení léčivy, budou zajišťovat erudovaní lékaři anesteziologicko-resuscitačního oddělení mostecké nemocnice s náležitou praxí v oboru. „U malých dětí je sedace nebo celková anestezie při vyšetření na magnetické rezonanci nutná zejména proto, že nevydrží být v nehnuté poloze po nezbytnou dobu vyšetření. Navíc není žádný důvod k obavám, jedná se o standardní anestezii, kterou dětem běžně poskytujeme. Dítě se tady uspává opravdu jen na toleranci zajištění dýchacích cest nebo na to, aby si spontánně ventilovalo. U dospělých pacientů je to většinou proto, že trpí klaustrofobií, čili jim nedělá dobře průjezd tím tunelem. Ale může tam být i celá řada jiných problémů, jako jsou silné bolesti zad, nohou, nevydrží ležet v klidu 30 minut – to jsou pak zejména psychiatričtí pacienti,“ přibližuje výkon Miroslav Peleška, primář mosteckého ARO, který první anestezii v rámci magnetické rezonance u malého pacienta zajistil.

Cílem programu je zkrátit čekací termíny na magnetickou rezonanci v anestezii či sedaci u malých dětí a zlepšit tak kvalitu a dostupnost zdravotní péče v Ústeckém kraji.